Noc z muzyką Queen w Radiu Lublin

Co ciekawe, podczas koncertu będziemy świętować dwie rocznice: 50-lecie płyty "Sheer Heart Attack", z której pochodzą takie przeboje jak: "Killer Queen", „Now I’m Here” czy „Brighton Rock” oraz 40-lecie płyty "The Works", która przyniosła jedne z największych hitów zespołu: "Radio Ga-Ga", i „I Want To Break Free”. Queen Band na pewno sięgnie po inne klasyki „królowej”. Początek o godzinie 20:00. Link do biletów: https://www.kupbilecik.pl/imprezy/126375/Lublin/Queen+Band/