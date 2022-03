Koncert Wojciecha Myrczka w Radiu Lublin

Wojciech Myrczek to popularny wokalista jazzowy i laureat wielu prestiżowych nagród muzycznych, w tym Shure Montreux Jazz Voice Competition 2013. Występował na wielu światowych festiwalach, takich jak Brisbane Jazz Festival czy Sofia Jazz Peak Festival. Ma w swoim dorobku dwa albumy solowe.



W Lublinie artysta zaprezentuje program, na który złożą się utwory bliskie jego sercu. Będzie to fuzja gatunków muzycznych od swingu po avangard jazz. To przekrój jego muzycznych fascynacji, swoista podróż przez ostatnie 10 lat pracy.



W koncercie obok Wojciecha Myrczka udział wezmą: Bogusław Kaczmar – fortepian, Michał Kapczuk – kontrabas oraz Szymon Madej – perkusja.