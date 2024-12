Nowa siła polskiego jazzu. Michał Aftyka Quintet w Klubie Muzycznym CSK

Michał Aftyka Quintet to zdobywcy Grand Prix konkursu Współbrzmienia, Grand Prix XXIV Przeglądu Jazzowego Sax Clubu w Gdyni (2023) oraz laureaci programu „Jazzowy Debiut Fonograficzny” organizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. W ubiegłym roku, nakładem wydawnictwa Multikulti, ukazał się ich debiut płytowy „Frukstrakt”. Płyta zebrała bardzo dobre recenzje w prasie muzycznej, czego ukoronowaniem była nagroda Fryderyka w kategorii „Fonograficzny Debiut Roku - Jazz”, jak również nominacja do prestiżowej nagrody Deutscher Jazzpreis w kategorii „Debut Album of The Year - International”. Urodzony w Lublinie, Michał Aftyka odważnie eksploruje rejony nowoczesnego jazzu, w czym pomagają mu znakomici instrumentaliści, którzy dzięki doskonałemu warsztatowi nie boją się łamać schematów. Zespół wystąpi w składzie:

Marcin Elszkowski – trąbka, Marcin Konieczkowicz - saksofon altowy, Tymon Kosma - wibrafon, Stefan Raczkowski – perkusja, Michał Aftyka - kontrabas, kompozycje. Bilety: 70 zł - normalny | 55 zł – ulgowy oraz w kasie CSK, jak też poprzez stronę internetową CSK. Początek koncertu o godzinie 19:00.