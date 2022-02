Koncertowe Muzyczne Fikanki w Świdniku

Psychologia - studia, które warto rozpocząć?

Psychologia to jedna z nauk, która fascynuje wiele osób. Mówi bowiem o tym, co kryje się w ludzkich myślach, co stoi za ludzkimi emocjami, jak małe zdarzenia potrafią wpłynąć na nasze decyzje, na nasze samopoczucie i na nasze działania. Psychologia to również fantastyczny kierunek do studiowania, co pokazują najróżniejsze rankingi, które udowadniają, że psychologia jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków. Na jedno miejsce zazwyczaj jest kilkunastu chętnych. Do tego nie jest łatwo dostać się na studia w tym kierunku. Sprawdź, czym charakteryzują się studia psychologiczne, kim jest psycholog, czy warto studiować właśnie ten kierunek oraz jak bardzo różni się psycholog od psychiatry.