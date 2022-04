Największe filmowe przeboje Ennio Morricone w Lublinie

Zmarły w 2020 roku wybitny kompozytor Ennio Morricone uchodzi za prawdziwą legendę muzyki filmowej. Skomponował muzykę do ponad 500 produkcji, w tym do tak niezapomnianych tytułów, jak "Dawno temu w Ameryce", "Misja" czy "Nietykalni". Współpracował m.in. z Sergio Leone, Giuseppe Tornatore i Brianem De Palmą. Największe przeboje Morricone będzie można usłyszeć w Lublinie.



Koncert "The Best of Ennio Morricone" stanowi hołd dla wielkiego kompozytora. Na scenie CSK pojawią się orkiestra i chór pod batutą Marcina Wolniewskiego. Projekt od 2018 roku odnosi ogromne międzynarodowe sukcesy zdobywając uznanie publiczności w najbardziej znanych salach koncertowych Europy, m. in. Filharmonii Berlińskiej, Royal Danish Theater w Kopenhadze, Kulturpalast w Dreźnie.



Bilety na koncert dostępne są m.in. w kasie CSK oraz na platformach ebilet.pl i eventim.pl.