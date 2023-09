Dobre książki na jesień

• Anna Politkowska: Dziennik rosyjski

„Dziennik rosyjski” to ostatnia książka znanej rosyjskiej reporterki. Niedługo po jej napisaniu została zastrzelona na zlecenie rosyjskiej władzy. Odważyła się powiedzieć prawdę o zniszczeniu Rosji pod rządami Władimira Putina – prawdę tym bardziej przejmującą po jej tragicznej śmierci.

„Dziennik rosyjski” obejmuje okres prawie dwóch lat od 7 grudnia 2003 roku do końca sierpnia 2005 roku.

Zaczyna się wyborami do Dumy Państwowej, w których partie demokratyczne poniosły dotkliwą porażkę. Konsekwencją tej porażki był pewny wybór Władimira Putina na drugą kadencję prezydencką. Autorka z ogromnym przejęciem śledzi kulisy władzy: tajemnicze zamachy terrorystyczne, niewyjaśnione zabójstwa i porwania, okrucieństwa w armii. Z bólem obserwuje bierność społeczeństwa, które zajęte narastającymi problemami bytowymi z obojętnością godzi się na ograniczanie swobód obywatelskich oraz podporządkowywanie parlamentu i sądów despotycznemu prezydentowi.

W „Dzienniku rosyjskim” Anna Politkowska ukazuje społeczeństwo zdławione przez cynizm i korupcję. Opisuje, jak w miarę zbliżania się wyborów w Rosji Putin neutralizuje lub więzi swoich przeciwników, nakłada kaganiec na prasę, bezwstydnie okłamuje opinię publiczną, pogrąża lud w masowej depresji. W Moskwie oligarchowie wydają tysiące rubli na nocne imprezy, podczas gdy rosyjscy żołnierze zamarzają na śmierć. Ataki terrorystyczne stają się niemal codziennością.



• Greta Kelly: Lodowa korona

Ekscytujący debiut fantasy ‒ pierwszy tom dylogii obfitującej w bohaterskie wyczyny, zdrady, przesiąkniętej magią i miłością, determinacją i wrażliwością.

Askia jest dziedziczką Lodowej Korony, należy jej się tron Seraveszu. Na czele elitarnego oddziału wojowników od miesięcy walczy z brutalnymi najeźdźcami. Jednak armia szalonego władcy imperium Rovenu wydaje się niepowstrzymana. Askia musi szukać pomocy na dalekim południu, u Armaana, cesarza imperium Visziru, ojca chrzestnego księżniczki.

Wychowana wśród wojowników, trafia do gniazda os, w labirynt politycznych intryg. Na pełnym przepychu dworze, gdzie sekrety są warte więcej niż złoto, Askia lęka się, że jednym nieostrożnym krokiem zdradzi, kim jest naprawdę ‒ obdarzoną magicznymi zdolnościami wiedźmą.

Ujawnienie tej tajemnicy może narazić ją na śmierć z rąk religijnych fanatyków i skazać jej poddanych na tyranię Rovenu.

Co będzie musiała poświęcić, by ocalić swój lud?

• Julia Łapińska: Czerwone jezioro, Dzikie psy

Julia Łapińska to wielkie odkrycie ostatnich lat. Autorka ma ogromny pisarski talent, do tego wiedzę i wyczucie, które pozwalają jej z niebywałą lekkością snuć opowieści potężnego kalibru. „Czerwone jezioro” mnie zachwyciło, a „Dzikie psy” potwierdziły, że Łapińska to mistrzyni współczesnego polskiego kryminału.

„Czerwone jezioro”, debiutancka powieść Julii Łapińskiej, zwyciężyła w pierwszym konkursie na powieść sensacyjną, który organizowało wydawnictwo Agora. Na konkurs przysłano ponad 500 zgłoszeń, ale to właśnie "Czerwone jezioro" członkowie jury uznali za najlepsze. Niesamowicie budowana atmosfera grozy, tajemnice i zbrodnie z dawnych lat, sprawy, w które zamieszana jest rosyjska mafia... A wszystko to na tle dawnego, poradzieckiego garnizonu, na temat którego krążą w okolicy przerażające legendy.

Julia Łapińska po mistrzowsku skonstruowała misterną, kryminalną intrygę, a jej powieść z każdą kolejną stroną wciąga coraz bardziej.

W „Dzikich psach” autorka ponownie zaprasza czytelników w okolice Bornego Sulinowa. Wielkimi krokami zbliża się noc sylwestrowa. Grupa znajomych postanawia zorganizować spotkanie po latach, by wspólnie rozpocząć nowy rok. Łączy ich nie tylko przyjaźń, ale również mroczna tajemnica, która nie może ujrzeć światła dziennego. Wkrótce zabawa przerodzi się w ciąg fatalnych wydarzeń oraz niebezpiecznych spisków.

Ich tropem będą podążać podkomisarz Inga Rojczyk oraz fotoreporter Jakub Krall. Czy uda im się ustalić, co tak naprawdę przydarzyło się podczas feralnego Sylwestra?

• James Patterson, J.D. Barker: Śmierć czarnej wdowy

Duet Patterson i Barker to przepis na dobry, amerykański kryminał. Mamy tu wszystko, co zawsze przyciąga czytelników: młodą dziewczynę, brutalną napaść, FBI w akcji. Tylko patrzeć, jak zobaczymy ekranizację tej książki.

W trakcie swojego pierwszego dyżuru młody policjant Walter O’Brien przybywa na miejsce zbrodni, gdzie odnajduje ciało mężczyzny oraz dwudziestoletnią Amy Archer. Dziewczyna była więziona i torturowana, zabiła w obronie własnej. Gdy Walter odwozi ją samochodem do szpitala, kobieta ucieka... Z biegiem lat odnalezienie Amy Archer staje się obsesją Waltera. Co jakiś czas prowadzi dochodzenia, które przypominają mu zbrodnię sprzed lat. Ku swojemu zdumieniu odkrywa, że nie tylko on szuka zaginionej dziewczyny, tropią ją też agenci FBI.

James Patterson to autor światowych bestsellerów, mistrz narracji. Współpracował jako autor, m.in. z prezydentem Billem Clintonem, a także spadkobiercami Alberta Einsteina.

Cała kariera pisarska Pattersona jest podporządkowana jednej idei: udowodnić, że nie ma ludzi, którzy „nie lubią czytać”; są tylko osoby, które nie znalazły właściwej książki.

Podarował przeszło trzy miliony książek szkołom i armii amerykańskiej, przekazał ponad siedemdziesiąt milionów dolarów na wsparcie edukacji i ufundował przeszło pięć tysięcy stypendiów dla nauczycieli. Za niezwykłą wyobraźnię i działalność na rzecz czytelnictwa otrzymał w 2019 roku The National Humanities Medal. The National Book Foundation uhonorowała go The Literarian Award for Outstanding Service to the American Literary Community. Otrzymał również Nagrodę Edgara i dziewięć Nagród Emmy.

J.D. Barker to autor bestsellerów „New York Timesa”, w tym powieści Dracul i Czwarta małpa. Jego książki przetłumaczono na przeszło dwadzieścia języków; opcje do ich ekranizacji zakupili producenci filmowi i telewizyjni.