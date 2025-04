Majówka za pasem. Kalendarz wydarzeń zapowiada moc atrakcji

1 maja, czyli Święto Pracy wypada w czwartek, a 3 maja (Święto Konstytucji) w sobotę. Według kodeksu pracy, za święto wypadające w sobotę pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny. Oznacza to, że aby cieszyć się 9-dniowym odpoczynkiem wystarczy wziąć zaledwie 3 dni wolnego - 28, 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja (kiedy bierzemy wolne za 3 maja).

W tych dniach odbywać się będą różne wydarzenia, które na pewno zainteresują dużych i małych mieszkańców regionu. Sprawdziliśmy kalendarz wydarzeń na Lubelszczyźnie i wybraliśmy najciekawsze wydarzenia, na które można się wybrać.

Majówka w Winnicy Sienkiewicz

Produkcja wina kojarzy nam się ze słonecznym zachodem – Portugalią, Włochami, Hiszpanią. Ale mało kto wie, że dobre wina powstają także na Lubelszczyźnie. Dlatego lokalna winnica zaprasza na majówkę podczas której będzie można poznać szczegóły dotyczące produkcji wina, zwiedzić winnicę, spróbować lokalnych produktów oraz wziąć udział w pikniku w pięknych okolicznościach przyrody. Wydarzenie potrwa od 1 do 4 maja. Obowiązuje rezerwacja pod numerem telefonu 602433676 lub mailowo wino@winosienkiewicz.pl.

Muzeum w Kozłówce zaprasza

Niedaleko od Lublina jest urokliwy pałac Zamoyskich w Kozłówce. Majówka zapowiada się ciekawie. 1 maja (czwartek) w muzeum odbędzie się „Mundurowa Majówka”. Celem wydarzenia jest uczczenie i upamiętnienie tradycji mundurowych, a także promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego związanego z rodziną Zamoyskich oraz ich działalnością na rzecz społeczności lokalnej. W programie znajdziemy m.in. stoiska promocyjne służb mundurowych, konferencję „Mundur w służbie ojczyzny”, pokaz musztry i możliwości bojowych PSP i OSP, ognisko z kiełbaskami.

Natomiast w sobotę (3 maja) muzeum zaprasza na wydarzenie „Wiwat maj, trzeci maj” – połączenie tradycji z nowoczesnością. W kaplicy pałacowej odbędzie się msza święta w intencji Polonii i Polaków, a po niej wernisaż wystawy „Cyfryzacja 3D polskiego dziedzictwa sakralnego w USA 2022–2024” oraz wykład dr. hab. inż. Jerzego Montusiewicza, prof. Politechniki Lubelskiej. Potem będzie można obejrzeć pokaz poloneza, zatańczyć go z innymi, a także wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych. Na oba wydarzenia wstęp wolny.

Majówka w Grodzisku w Żmijowiskach

Tradycją już jest, że na wiosnę Grodzisko budzi się do życia i zaprasza turystów. Podczas majówki będziemy mogli wsiąść do wehikułu czasu i przenieść się do wczesnego średniowiecza, byśmy mogli podejrzeć jak żyli nasi przodkowie. W programie m.in. zwiedzanie z przewodnikiem, prelekcje i warsztaty ziołowe oraz ognisko. Wydarzenie organizowane jest w godzinach 10-16, wstęp bezpłatny. W sobotę 3 maja zwiedzanie z przewodnikiem o godzinie 11.

Majówka w Kazimierzu Dolnym

Na majowy weekend zaprasza także Kazimierz nad Wisłą. Turyści będą mogli wziąć udział w spacerach z „Przewodnikiem i humorem”. Na trasie zobaczymy zamek, basztę, kościół parafialny, rynek i rynek mały Poznamy historię i legendy Kazimierza Dolnego. Wycieczki odbywają się 1 i 3 maja o 12:00 oraz 2 maja o godzinie 11:00 Informacje i zapisy tel. 606 311 372 lub oprowadzanie@gmail.com. Koszt 30 zł dorośli i 10 zł dzieci.

Można wybrać się także na Rajd Pieszy „Szlakiem Kazimierskich Wzgórz”. W programie malownicze wąwozy, kwitnące sady i wzgórza skrywające tajemnice regionu. Trasa wiedzie z rynku do Winnicy Kazimierskiego Wzgórza. Na górze czeka ognisko z kiełbaskami i degustacja win. Koszt – dorośli 149 zł, a dzieci 110 zł. Opcjonalny powrót ekobusikiem - koszt 15 zł (wymagana rezerwacja)

W Domu Kuncewiczów w dniach 3 i 4 maja odbędą się warsztaty pisania ikon. Skierowane są do osób, które już miały do czynienia z ikonopisarstwem jak i początkujących. Koszt to 580 zł. Najmłodsi i starsi mogą wybrać się na „Warsztaty z kogutem”, czyli poznać historię kazimierskiego wypieku.

Trochę sportu i natury

Na rozpoczęcie sezonu zaprasza Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa. Start 1 maja o godzinie 10. Kolene odjazdy o 11.30 drezyny rowerowe odjadą o 14. Odjazd ze stacji Karczmiska ul. Opolska 2. Informacje można uzyskać pod nr telefonu 600897421.

Biała Podlaska zaprasza na majówkę na sportowo

W czwartek 1 maja odbędzie się już V edycja Rajdu Rowerowego z Biało-Czerwoną. Jego celem jest promowanie aktywnego stylu życia, integracja oraz promocja patriotyzmu. Trasa rajdu liczy około 35 km przez gminę Biała Podlaska. Start o godzinie 10. Zapisy do poniedziałku 28 kwietnia pod numerem telefonu 516 200 802.

Dzień później można wskoczyć w kajaki. W piątek 2 maja będzie można popłynąć trasą wiodącą ze Sławacinka Staregi przez Białą Podlaską aż do Czosnówki. Początek o godzinie 15. Koszt to 80 zł, a w cenie mamy zapewniony kapok, miejsce w kajaku, ubezpieczenie oraz transport i pyszne ognisko na zakończenie.

Natomiast w niedzielę 4 maja będziemy świętować Dzień Strażaka. Od godziny 12 na placu przed OSP Hrud odbędzie się rodzinny piknik połączony z przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrudzie. Będzie można się dowiedzieć jak wygląda praca strażaka i zobaczyć profesjonalny sprzęt strażacki.

Na zamku w Janowie

W Janowie Lubelskim również nie będzie nudy. W dniach 1-4 maja odbędzie się Jarmark artystyczno-historyczny. Znajdziemy tam rękodzieło i naturalne lokalne kosmetyki. Oprócz tego w programie m.in., majówkowe grillowanie, dmuchańce dla najmłodszych, warsztaty ogrodnicze, wieczory z muzyką na żywo oraz zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Cena: 1900 zł/ 2 os. (2 noclegi w hotelu)

Krasnystaw zaprasza na karpia

W Dworku Starościńskim w Krasnymstawie odbędzie się Kraszczadzka Tradycyjna Majówka z Karpiem, która łączy świąteczne obchody święta konstytucji z folklorem i kuchnia regionalną. Kraszczady to kraina o bogatych tradycjach i silnym przywiązaniu do natury i lokalnych produktów. W programie m.in. konkurs na najsmaczniejszą potrawę z karpia, premiera oficjalnej piosenki o Kraszczadach, napisanej przez Zbigniewa Mazurka, a wykonanej przez zespół „Sami Swoi”. Początek już o godzinie 15.00, wstęp bezpłatny.

W Lublinie tradycyjny polonez

3 maja zapraszamy na plac Litewski, gdzie jak co roku zostanie zatańczony tradycyjny „Polonez dla Lublina”. Udział w nim wezmą władze miejskie, radni oraz mieszkańcy. Do tańca poprowadzi Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Tuż po polonezie krakowiaki, mazury, polonezy, kujawiaki i oberki na Placu Litewskim..., czyli czas na barwny koncert.