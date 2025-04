Majówka 2025 w Zamościu. Codziennie inna impreza

Przygotowania do majówki 2025 w Zamościu ruszyły już dawno. Na Starym Mieście jak grzyby po deszczu wyrosły kawiarniane ogródki. Restauratorzy zawsze w ten długi majowy weekend przyjmują rekordowo wielu gości. Zakładamy, że tak będzie i w tym roku.

Ani turyści, ani miejscowi, którzy w majówkę będą odpoczywać w Zamościu, nie powinni się nudzić. Jest bowiem w czym wybierać.

W czwartek 1 maja po południu szykuje się zabawa głównie dla najmłodszych, choć nie tylko. W Parku Miejskim (godz. 15-17) ma się odbyć Holi Święto Kolorów. Wstęp jest bezpłatny, ale na zakup kolorowych proszków trzeba będzie wydać pieniądze.

Dzień później (piątek, 2 maja) nad zalewem miejskim własne wydarzenie organizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Majowa Strefa Sportu to m.in. turniej siatkówki plażowej, modelowanie balonów, zabawy ruchowe, tańce i animacje, bańki mydlane i dmuchańce. Start w samo południe, a zakończenie ok. godz. 15.

Także w piątek, ale również w sobotę Zamojski Dom Kultury zaprasza na starówkę. W przestrzeni Rynku Wodnego odbyć się ma Majówka ze Sztukmistrzami. Atrakcje zostały na oba dni rozplanowane między godz. 15 a 20. W plenerze swystawiony zostanie np. nteraktywny spektakl, który kładzie nacisk na wartości takie jak współpraca, kreatywność i otwartość, a jego forma zachęca do spontanicznego udziału i integracji.

Swoje umiejętności prezentować mają m.in. Sebastian Frodyma - półfinalista Mam Talent, absolwent aktorstwa w Studium Teatru Ruchu CHSTR, autor projektu: Co to za cyrki?!

Udział zapowiedział również Łukasz Wójcik, znany artystycznie jako Otto, półfinalista Mam Talent, artysta cyrkowy z ponad 15-letnim doświadczeniem na scenie, absolwent Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej. W programie również „Variete”, cyrkowy spektakl. Będzie w nim i akrobatyka, i żonglerka, a wszystko to przeplatane tańcem, muzyką, pantomimą i wieloma innymi dziedzinami sztuki.

Organizatorzy Majówki ze Sztukmistrzami zapraszają również na „Szafa show”, czyli prawdziwie ogniste, uliczne widowisko, podczas którego wszystko może się zdarzyć.

Znajdzie się też coś dla fanów motoryzacji i szybkich samochodów. „Fun and drive dzieciom” potrwa od piątku do niedzieli (2-4 maja) na Rynku Solnym będzie można podziwiać np. Lamborghini, Ferrari, McLaren, GTR, Challenger Hellcat, BMW i inne auta. Ale to nie koniec. Ma być też szansa przejechania się nimi. Oczywiście za opłatą, ale cel jest szczytny. Organiztorzy tego wydarzenia zbierają pieniądze na rzecz potrzebujących dzieci.

Natomiast 1 na nocne wędrówki po mieście zaprasza Stowarzyszenie „Turystyka z pasją”. Przewodnicy w historycznych kostiumach będą oprowadzać po Zamościu pod hasłem „Pod osłoną nocy. Historie z buduaru i alkowy”. Zapowiadają opowieści o damach, które kochały, knuły i walczyły o wpływy… nie zawsze zgodnie z etykietą. W programie również wejście do Bastionu II oraz degustacja regionalnych smakołyków.

Zwiedzanie ma się rozpoczynać o godz. 19.55 na Rynku Solnym, a kończyć o godz. 22. Bilety są do kupienia online na stronie stowarzyszenia.

Wieczorami w pierwsze majowe dni na Rynku Wielkim w Zamościu mają natomiast odbywać się jazzowe koncerty.