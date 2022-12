"Alicja w Krainie Czarów" waraca do Teatru Andersena. Ceny biletów, repertuar

Spektakl na podstawie powieści Lewisa Carrolla miał swoją premierę w październiku tego roku. Za przekład, adaptację i reżyserię przedstawienia odpowiada Jakub Roszkowski.

Mali widzowie wraz z Alicją wpadną do króliczej nory i wybiorą się we wspólną podróż po świecie, w którym nic nie jest takim, jakim się wydaje. Do świata pełnego niezwykłych stworzeń, nieoczekiwanych spotkań, nieoczywistych rozwiązań, a także muzyki, tańca i humoru.

Bilety indywidualne kosztują 40 zł, a grupowe - 30 zł. Pierwszy w 2023 roku pokaz spektaklu zaplanowano na 5 stycznia o godz. 10. Przedstawienie będzie można oglądać do 15 stycznia.



Repertuar: