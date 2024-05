Strefa medalowa? Nie wszystko zależy od Edach Budowlanych Lublin

Ostatnia kolejka przyniosła niekorzystne rozstrzygnięcia dla lubelskich rugbystów. Podopieczni Andrzeja Kozaka pauzowali, a rywale wykorzystali swoją szansę.

Awenta Pogoń Siedlce rozbiła na wyjeździe Budowlanych WizjaMed Łódź 51:12. Taki wynik pozwolił siedlczanom przesunąć się w tabeli ekstraligi - awansowali na czwartą pozycję spychając z niej Edach Budowlanych. Obecnie Pogoń ma cztery punkty przewagi nad lublinianami.

Do końca fazy zasadniczej zostały do rozegrania dwie kolejki. Edach Budowlani pojadą do Lechii Gdańsk i podejmą Juvenię Kraków. Z kolei Awenta Pogoń ma na rozkładzie Budo 2011 Aleksandrów Łódzki oraz wybierze się do Ogniwa Sopot. Każda z drużyn ma do zainkasowania maksymalnie 10 punktów, licząc z tzw. bonusami. Warto podkreślić, że siedlczanie otrzymają walkowera za najbliższe spotkanie z mistrzem Polski, który po rundzie jesiennej wycofał się z rozgrywek.

A zatem, bez gry, ich konto wzrośnie do 44 „oczek”. Aby wyprzedzić Pogoń w klasyfikacji i tym samym powrócić do strefy medalowej lublinianie muszą wygrać z bonusem z Lechią w sobotę i z Juvenią. To jest warunek konieczny aby pozostać w grze o czwórkę. Drugim jest korzystny wynik spotkania Pogoni w Sopocie. Siedlczanie nie mogą zdobyć nawet punktu.

Tylko taki scenariusz sprawi, że podopieczni Andrzeja Kozaka powrócą na czwarte miejsce. Jeśli tak się stanie lublinianie zagrają o brązowy medal. Ich rywalem będzie trzecia drużyna rozgrywek. Obecnie jest to Juvenia. Mecz o brąz odbędzie się na boisku rywala.