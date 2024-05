Majowa edycja "Sceny Ad Hoc" w Chatce Żaka

Jednym z nich będzie Julia Milewska. Julia to młoda, obiecująca wokalistka. Obecnie pracuje nad swoją pierwszą płytą. Jej muzyka ma lekko niepokojący i melancholijny klimat, gdzie poetyckie teksty współgrają z muzyką inspirowaną bluesem i jazzem. Kolejny zespół to Poczucie Bluesa. Ich repertuar obejmuje klasyczny rock & roll, blues, ballady oraz elementy awangardy. Podczas jutrzejszego koncertu zespół zamierza zaprezentować coś zupełnie nowego, zaskakującego i porywającego. Pochodząca z Białorusi Anhelina jest już znana lubelskiej publiczności. Swoim krótkim występem urzekła publiczność w czasie styczniowej edycji „Sceny Ad-Hoc”. Teraz usłyszymy w nowym repertuarze. Ahnelina czuje w sobie duszę z innej epoki i tym tłumaczy swoją wielką miłość do twórczości Anny German i innych artystów z ubiegłej epoki. Smoketown to pokrótce energia w działaniu oraz synergia w efekcie. Ich historia zaczyna się w 2017 roku. Wtedy to właśnie Zbyszek i Albert po latach życiowej tułaczki wracają wspólnego grania. Debiutancka płyta "Wataha" trafia w lutym ubiegłego roku do pierwszych słuchaczy. W maju 2023 r. odbył się inauguracyjny koncert, który spotyka się z ciepłym przyjęciem. W tym samym roku zespół zaczyna pracować nad nową płytą. Niektóre z utworów można posłuchać w stacjach radiowych i serwisach streamingowych. Początek o godzinie 19:00 w Małej Sali Widowiskowej ACKiM UMCS Chatka Żaka w Lublinie. Wstęp wolny.