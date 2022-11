"Kochane pieniążki" w Centrum Spotkania Kultur

Drogo? To jasne jak słońce!

PRĄD Koszty energii rosną z roku na rok i nikt nie jest w stanie temu przeciwdziałać. Są jednak sposoby na to, żeby rachunek za prąd nie był aż tak bardzo bolesny. Co więcej rady na oszczędzanie nie są wcale trudne do zastosowania. Wystarczy zmienić tylko kilka naszych codziennych przyzwyczajeń