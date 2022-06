Premiera tanecznego spektaklu "Desiderium" W Chatce Żaka

Goło i wesoło. 40-latek spacerował nago po parku, bo "chciał być bliżej natury"

Mówiąc pół żartem, pół serio, najtrudniejsze w życiu każdego mężczyzny jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. I kiedy już jesteśmy na tej magicznej granicy, to chcemy wykorzystać nasz czas najlepiej jak to tylko możliwe. Zew natury przyzwał do siebie 40-latka w Biłgoraju i zachęcił go do obcowania z przyrodą w bardzo prosty sposób - mężczyzna spacerował niemal całkowicie nago po parku