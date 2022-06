Spektakl "Rubinowe gody" w Puławach

"Rubinowe gody" to opowieść o tym, jak jeden wieczór może zmienić nasze życie poprzez splot zupełnie niespodziewanych zdarzeń, ale również mądra lekcja: że na miłość i namiętność nigdy nie jest za późno. Bohaterami przedstawienia są Grażyna i Marian, którzy po raz pierwszy w życiu wyjeżdżają razem do luksusowego hotelu, by czterdziestą rocznicę ślubu uczcić inaczej niż wszystkie poprzednie.



W spektaklu naprzemiennie występują: Dorota Nowakowska / Maria Ciunelis; Krzysztof Kiersznowski / Tadeusz Chudecki / Andrzej Beya-Zaborski; Paweł Ferens / Marcin Trzęsowski oraz Sławomir Doliniec / Maciej Zuchowicz.



Bilety na wydarzenie kosztują od 75 do 90 zł.