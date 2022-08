Teatralny weekend w Centrum Kultury. Będzie "Ryngraf"

Widowisko "Kabaret Starszych Pań i Panów" przygotowane przez Teatr Seniora będzie można oglądać w Centrum Kultury już od czwartku, 4 sierpnia. Drugi z pokazów odbędzie się 5 sierpnia. Start o godz. 19.

To spektakl muzyczny z wykorzystaniem piosenek Jeremiego Przybory i muzyki Jerzego Wasowskiego z programu "Kabaret Starszych Panów". Reżyseruje Michał Zgiet.

Z kolei w piątek i sobotę o godz. 21 w Wirydarzu CK odbędą się kolejne pokazy głośnego spektaklu Łukasza Witt-Michałowskiego - "Gliny z innej gliny cz. III: Ryngraf". To kolejna odsłona teatralnego serialu kryminalnego na podstawie prozy Marcina Wrońskiego. W obsadzie m.in. Przemysław Sadowski, Mirosław Zbrojewicz i Anna Maria Sieklucka.

W niedzielę, 7 sierpnia o godz. 16 w Wirydarzu propozycja dla młodszych widzów, czyli interaktywny spektakl "Wielkie i małe historie" z tłumaczeniem na PJM.

Wieczorem, o godz. 21, Centrum Kultury zaprosi widzów na plac Litewski, gdzie Teatr K.T.O. z Krakowa pokaże spektakl "Ślepcy". To monumentalne widowisko plenerowe, nominowane m.in. do nagrody Total Theatre Award 2012 w Edynburgu w kategorii Physical/Visual Theatre. Spektakl był prezentowany ponad 100 razy na festiwalach na całym świecie. To diagnoza współczesnych mechanizmów, dezinformacji, nieuczciwości, ale równocześnie piękna wizualizacja ludzkich emocji.

Artystów Teatru K.T.O. będzie można zobaczyć jeszcze w poniedziałek, 8 sierpnia o godz. 19 w Centrum Kultury. Tym razem będzie to spektakl "Chór sierot", będący pozbawioną tekstu, hipnotyzującą opowieścią o samotności.

Bilety na spektakl "Kabaret Starszych Pań i Panów" kosztują 15 zł. Wstęp na "Ryngraf", to koszt od 40 do 70 zł. Z kolei wejściówki na "Chór sierot" dostępne są w cenach 20 i 30 zł. Pozostałe spektakle są bezpłatne.