Mieszkania drożeją z miesiąca na miesiąc. 6 tys. zł za metr kwadratowy w Lublinie

Orkana Residence to najnowsze propozycja firm Żagiel Dom. Osiedle powstanie na lubelskich Czubach – pomiędzy ul. Orkana, a Hetmańską. Budowa będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym powstanie 11-kondygnacyjny budynek, w którym zaprojektowano 135 mieszkań o powierzchni od 29 do 130 mkw. Na najwyższych piętrach mieszkania będą miały tarasy o powierzchni do 136 mkw. Budowa ma się zakończyć dopiero w pierwszej połowie 2022r. Mimo to, wiele mieszkań jest już sprzedanych. Ceny pozostałych kształtują się w przedziale od 7500 do ok. 8000 zł za mkw.

A może coś za 9 tys. zł

Podobne stawki dotyczą mieszkań w Osiedlu Jutrzenki. To projekt realizowany przez TBV oraz Idea Invest. Deweloperzy oferują obecnie mieszkania w budynku na 125 lokali. Mają one powierzchnię od 30 do 76 mkw. Zakończenie budowy planowane jest na jesień 2022 r.

Nowe mieszkania blisko centrum proponuje firma LUK. Deweloper buduje przy ul. Północnej. Mieszkania w kompleksie Dwie Wieże kosztują od 7 do 9 tys. zł za mkw. W ofercie dominują lokale o powierzchni od 33 do blisko 50 mkw. Odbiór – w czerwcu 2022 r.

Firma LUK buduje również przy ul. Kminkowej na Ponikwodzie. Osiedle „Trześniowska Park” to dwa 4-kondygnacyjne bloki z podziemnymi garażami. Osiedle ma być ogrodzone. Powstanie tam 81 mieszkań o powierzchni od 26 do 81 mkw. Ceny mieszczą się w przedziale od 6 do 7 tys. mkw.

Nowych inwestycji nie brakuje również na Sławinie. Firma Immobilia Polska buduje tam osiedle Kameralny Sławin. To trzeci etap inwestycji. Cały kompleks ma liczyć 13 budynków. Ceny od 5999 do 6800 zł za mkw.

Nie ma bańki

– We wszystkich dużych miastach Polski ceny mieszkań są nominalnie wyższe niż u szczytu ostatniej hossy. Nie znaczy to jednak, że mamy do czynienia z bańką spekulacyjną na miarę tej sprzed 12 lat – ocenia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. – Przez ostatnie lata znacznie wzrosły dochody Polaków. Pomimo wzrostu cen mieszkań, znacznie łatwiej jest nam dziś kupić własne „cztery kąty”. Do tego dochodzą rekordowo niskie stopy procentowe.