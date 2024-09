Pożar domu w powiecie hrubieszowskim. Nie żyje jedna osoba

Do zdarzenia doszło ok. godz. 1:30 w nocy. Drewniany dom w miejscowości Mircze stanął w ogniu. Mieszkało w nim starsze małżeństwo. 75-letni mężczyzna w chwili przyjazdu na miejsce służb, przebywał na podwórku. W płonącym budynku została jego 68-letnia żona. Kobiety nie udało się uratować. Znalezione przez strażaków ciało zostało zabrane do badań sekcyjnych.

Początkowo informowano o tym, że w trakcie pożaru eksplodowała znajdująca się w domu butla gazowa, a siła wybuchu spowodowała zawalenie się części drewnianej konstrukcji domu. PSP w Hrubieszowie tego jednak nie potwierdza. - Były dwie butle, ale one nie wybuchły. Strażacy wynieśli je podczas przeszukania pogorzeliska - mówi st. kpt. Marcin Lebiedowicz, rzecznik hrubieszowskiej straży pożarnej.

- Nie ustalono przyczyn pożaru. Trwają czynności z udziałem prokuratora i biegłego z zakresu pożarnictwa - informuje asp. szt. Edyta Krystkowiak, rzecznik hrubieszowkiej policji.

75-latka, mimo braku widocznych obrażeń, pogotowie zabrało do szpitala w Hrubieszowie celem wykonania podstawowych badań.

Zakończyło się już dogaszanie zgliszczy. W działaniach brali udział straży z Hrubieszowa, Kryłowa, Czerniczyna ora OSP Mircze.

Straty oszacowano na 300 tys. zł.