Wysokie odszkodowanie za powikłanie po szczepieniu na COVID-19. Tylko w dwóch przypadkach

Ci, u których po przyjęciu szczepionki na Covid-19 wystąpiły poważne powikłania, od soboty mogą ubiegać się o odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

– Do tej pory trafiło do nas 20 wniosków. W większości dotyczą one poważnych sytuacji, kiedy po szczepieniu pacjent wymagał hospitalizacji. Spodziewamy się też wniosków od pacjentów, którzy doznali wstrząsu anafilaktycznego. Mamy mnóstwo telefonów dotyczących takich sytuacji – mówi Kinga Łuszczyńska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Na razie nie wiadomo, czy wśród osób, które złożyły wniosek są pacjenci z województwa lubelskiego. Szczegółowy rejestr ma być prowadzony od przyszłego tygodnia.

Dotychczas w naszym regionie zarejestrowano 1096 NOP-ów (niepożądanych odczynów poszczepiennych). To zarówno łagodne reakcje alergiczne, poważne powikłania i zgony.

O odszkodowanie można ubiegać się w dwóch przypadkach.

Chodzi o pacjentów, którzy doznali wstrząsu anafilaktycznego i trafili na obserwację na izbę przyjęć albo na szpitalny oddział. Dotyczy to także sytuacji, kiedy po podaniu szczepionki stan zdrowia pogorszył się na tyle, że konieczna było hospitalizacja przez minimum 14 dni.

– Ustawa działa wstecz, co oznacza, że nawet jeśli powikłanie po szczepieniu nastąpiło w grudniu 2020 czy w styczniu 2021, to można ubiegać się o odszkodowanie – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. – Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 100 tysięcy złotych, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego, przede wszystkim długości pobytu w szpitalu, oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent.

Aby złożyć wniosek, trzeba zapłacić 200 zł. Ta opłata zostanie zwrócona w przypadku uwzględnienia wniosku, ale też w sytuacji kiedy Rzecznik Praw Pacjenta odmówi wszczęcia postępowania.

W uzasadnionych przypadkach, pacjent może zostać z opłaty zwolniony (należy przedstawić swoją sytuację finansową i dołączyć np. zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty czy o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej).

O przyznaniu świadczenia z Funduszu będzie decydował zespół ekspertów, którego przewodniczącym jest prof. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii.