Absolwent UMCS nowym komendantem głównym Straży Granicznej

Gen. Bagan z mundurem związany jest od ponad 30 lat. Od 1990 przez dziesięć lat pełnił służbę w policji. Pracę w Straży Granicznej rozpoczął w sierpniu 1999 r. jako starszy specjalista w Biurze Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej.

W latach 2001-2002 delegowany był do pełnienia służby w MSZ przy Ambasadzie RP w New Delhi w Indiach. Po utworzeniu Nadwiślańskiego OSG w 2004 roku skierowano go do pełnienia służby na stanowiskach kolejno trzech wydziałów. Do września 2019 roku był zastępcą dyrektora Zarządu Do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, a do piątku był Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W maju 2021 r. odebrał z rąk prezydenta nominację generalską.