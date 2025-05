Darmowy pobyt na Helu w wakacje. Trzeba tylko się zgłosić

Noc pełna blasku: Tak bawiło się Helium!

To była konkretna impreza! Helium pękało w szwach, parkiet się palił, a ekipa dopisała jak nigdy. DJ serwował same sztosy, światła robiły robotę, a vibe był totalnie nie do podrobienia. Jeśli byłeś – sprawdź, czy złapaliśmy Cię w obiektywie. A jeśli nie – zobacz, co Cię ominęło i szykuj się na kolejną edycję.