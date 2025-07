Tydzień po wprowadzeniu kontroli na granicach: efekty i pierwsze oceny

W poniedziałek (14 lipca) zebrał się kolejny sztab dot. kontroli na granicach polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej, w którym udział brali szef MSWiA Tomasz Siemoniak, wiceszef MON Cezary Tomczyk oraz wiceszef MI Stanisław Bukowiec.

Tomasz Siemoniak przekazał, że dużo działo się w weekend na granicy polsko-litewskiej. Jak tłumaczył, migranci, często ci sami, którzy nie przeszli do Polski przez zaporę na granicy z Białorusią, kierują się na Łotwę i z Łotwy na południe: – Staramy się w zarodku zlikwidować nowy szlak, który się pojawił przy szczelności naszej zapory.

Minister poinformował również, że wydał dyspozycję, by komendant główny Straży Granicznej w kontakcie z dowódcami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ministrem obrony narodowej, zwiększył siły tak, by szczelność na granicy była jeszcze większa.

W tym tygodniu Siemoniak ma skontaktować się z partnerami z Niemiec i Litwy, żeby dokonać pierwszej oceny po wprowadzeniu kontroli osób wjeżdżających do Polski.

W ocenie szefa MSWiA problemem ostatniego weekendu była także pojawiająca się dezinformacja. Dotyczyła ona takich sytuacji, w których funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej przekazywali migrantów stronie niemieckiej, a działacze Ruchu Obrony Granic przedstawiali to jako działanie odwrotne: – Apeluję o to do wszystkich, aby śledzić to, co służby państwowe przekazują na temat sytuacji na granicy, co przekazuje Straż Graniczna, policja, wojewodowie.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk – odnosząc się do dezinformacji – przypomniał, że od lat mamy po swojej wschodniej stronie „adwersarzy, którzy są skupieni na tym, żeby destabilizować nasze państwo”.

– Dzisiaj to funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego stoją na straży polskiego bezpieczeństwa, dlatego bardzo prosimy, żeby korzystać z komunikatów tylko tych, które są przedstawiane przez służby państwowe – apelował.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec poinformował o decyzji, że GDDKiA zmieni organizację ruchu na przejściu granicznym w Świecku: zamiast jednego pasa powstaną dwa pasy od strony wjazdowej do Polski. – W ten sposób upłynni się kontrola. Prawym pasem pojadą samochody ciężarowe. Lewym pasem pojadą samochody osobowe, busy i autobusy.

7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.