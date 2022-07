Jeden ciągnik przygniótł kobietę, a drugi wiózł pijanego traktorzystę. Skończyło się wypadkiem

Raptem 3.5 godziny później w miejscowości Blinów Pierwszy (również pow. kraśnicki) slużby pojechały do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego i samochodu osobowego.

40-latek z gm. Szastarka podróżował pojazdem marki Władimirec i na skrzyżowaniu wjechał wprost pod nadjeżdżającą skodę. 28-latka, która siedziała za kierownicą osobówki próbowała uniknąć zderzenia, uciekając na pobocze. Jednak zahaczyła o tylne koło ciągnika - w efekcie auto zostało uszkodzone, a traktor, z podpiętym roztrząsaczem obornika z drewnem, przewrócił się na bok.

Okazało się, że 40-latek miał niemal dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Co więcej, mężczyzna trafił do szpitala z podejrzeniem złamania nogi.

Jak wydobrzeje, usłyszy zarzuty i za nieodpowiedzialne zachowanie stanie przed sądem. W świetle obowiązujących przepisów, za "jazdę na podwójnym gazie" można trafić na 2 lata za kratki, a także dostać zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 15 lat. Do tego jest jeszcze kara pieniężna od 5 do 60 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 10 pkt. karnych.