– Do 7 czerwca mamy czas na złożenie do Wód Polskich taryf wody i ścieków – wyjaśnił miejskim radnym dopytywany prezes Ofczarski. – W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania propozycji dp tych taryf. M.in. nasze propozycje jeśli chodzi o plan modernizacyjny (na lata 2022-2024 przestawiony na ostatniej sesji rady miasta-red.) to one również wchodzą kosztowo do taryf wody i ścieków. W związku z tym te plany są stosunkowo skromne. Nie zakładaliśmy naszych marzeń o budowie wielkich sieci czy modernizacji oczyszczalni na tym etapie. Stało się tak ze względu na to by nie wpłynęło to znacząco na taryfę wody i ścieków.

Prezes miejskiej spółki wodociągowej przyznał, że w tym roku przedsiębiorstwo bierze pod uwagę koszty amortyzacji związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. – Nie bierzemy ich w całości. Badamy w tej chwili na ile jest to możliwe procentowo – wyjaśniał prezes Ofczarski.

Prezes KPWiK zapewnił, że nowe ceny wody i ścieków będą na "akceptowalnym poziomie dla mieszkańców". – Na pewno nie będzie taniej. Natomiast jeśli wzrośnie to w bardzo niewielkim stopniu – zapewnił prezes. – Na tym etapie nie możemy sobie pozwolić na obniżkę cen wody i ścieków ze względu na zwiększone koszty, które ponosimy. W przypadku energii elektrycznej jest to od 10 do 12 tys. zł, to jest na poziomie ponad 100 tys. zł rocznie – podliczył Ireneusz Ofczarski.

Prezes przyznał, że mieszkańcy powinni się liczyć z "niewielka zwyżką", o ile jak podkreślił, nową taryfę zaakceptują Wody Polskie. – W moim odczuciu, jako mieszkańca kwotowo podwyżka będzie nieodczuwalna – zapewniał Ofczarski.

Dopytywany przez radnego Pawła Kurka (Polska 2050) o konkrety powiedział: – Wzrost nie powinien być większy niż 10 – 12 zł miesięcznie w przypadku trzyosobowej rodziny – podał Ofczarski. – Wszystko będzie zależeć od zużytej wody.