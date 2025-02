Zderzenie wojskowej ciężarówki i osobówki. Sprawcą nietrzeźwy kierowca

(fot. KPP Krasnystaw)

We wtorek (18 lutego) doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Wał. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala, a sprawcą zdarzenia okazał się nietrzeźwy kierowca.

