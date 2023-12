Odśnieżali tory, gdy nadjechał pociąg. Było ich trzech. Jeden nie żyje

Jak już raz tu wejdziesz, to będziesz zawsze wracał

Człowiek daje zwierzętom to co najważniejsze: swoją obecność. Niektóre z nich są tak wycofane, straumatyzowane, że trzeba je oswajać krok po kroku. Muszą nabrać zaufania, nawiązać więź, poczuć się bezpiecznie. Odpłacają za to wielką, bezwarunkową miłością – ROZMOWA z Dorotą Okrasą ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.