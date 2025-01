Do stolicy 7 dni w tygodniu i tylko w 40 minut. Takie rzeczy tylko z lubelskiego lotniska

Port Lotniczy Lublin poinformował w swoich mediach społecznościowych, że do stolicy Polski od końca marca polecimy codziennie przez 7 dni w tygodniu. Z lubelskiego lotniska dolecimy na warszawskie im. Fryderyka Chopina.

– Dzięki codziennym połączeniom, pasażerowie będą mieli jeszcze więcej możliwości podróży do takich miast jak: Amsterdam, Bruksela, Oslo, Paryż, Frankfurt, Monachium, Toronto czy Nowy Jork – dodaje Port Lotniczy Lublin.

Obecnie loty do Warszawy odbywają się 5 razy w tygodniu – poniedziałki, wtorki, środy, piątki oraz niedziele. Czas lotu to około 45-50 minut. Ceny biletów zaczynają się od 133 zł w jedną stronę. Na oficjalnej stronie przewoźnika można już rezerwować bilety.

Sezon wakacyjny na lubelskim lotnisku rozpocznie się 30 marca 2025 roku. Podczas tego sezonu oprócz dotychczasowych lotów regularnych do Warszawy, Londynu, Dublina i Bergamo dołączy Rzym oraz Barcelona. Loty na lotnisko Fiumicino odbywać się będą dwa razy w tygodniu (wtorki i soboty) i obsługiwane będą przez włoskiego przewoźnika Aeroitalia. Na lotnisko Girona w stolicy Katalonii również polecimy dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek), ale z Ryanairem.

Do Bergamo dotychczas mogliśmy latać w piątki i niedziele, natomiast od kwietnia 2025 roku będą to aż cztery loty w tygodniu - poniedziałki, czwartki, soboty i niedziele. Pasażerów obsługiwać będzie irlandzki przewoźnik Ryanair. Kierunki wakacyjne na razie pozostają bez zmian, czyli z lubelskiego lotniska polecimy do chorwackiego Splitu, Gdańska, bułgarskiego Burgas, tureckiej Antalyi, tunezyjskiego Monastyru, greckich Rodos i Heraklionu oraz egipskiej Hurgady.