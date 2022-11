Więcej milionów dla lotniska. Lublin musi wyłożyć pieniądze na dług portu

Jeszcze w tym roku budżet miasta będzie musiał wyłożyć dodatkowe 3,5 mln zł z powodu zwiększenia kosztu obsługi obligacji wyemitowanych przez spółkę Port Lotniczy Lublin, której jest akcjonariuszem. Będzie to oznaczać, że miasto wyda w tym roku na ten cel już niemal 19 mln zł.

Wynika to ze wzrostu stawki WIBOR, czyli stopy procentowej pożyczek udzielanych sobie wzajemnie przez banki. To właśnie stawka WIBOR jest podstawą do wyliczania lotniskowych odsetek.

W przyszłym roku z tego samego powodu miasto będzie musiało wydać dodatkowe 5 mln zł, przeznaczając na spłatę niemal 23,2 mln zł.