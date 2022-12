Port Lotniczy Lublin. Nowy, egzotyczny kierunek w siatce lotów

– Od 1 czerwca 2023 roku do siatki połączeń z Portu Lotniczego Lublin dołącza Tunezja. Loty do Monastyru będą odbywać się raz w tygodniu, w czwartki, aż do 5 października 2023 roku. Wycieczki można rezerwować na stronie Exim Tours i u agentów – poinformował właśnie Port Lotniczy Lublin.

Cytowany w komunikacie prasowym prezes Biura Podróży Exim Tours Marcin Małysz zaznacza, że to kolejne połączenie jego firmy realizowane z Lublina. Tunezja dołaczy do Chorwacji i Bułgarii.

– Współpraca z mniejszymi lotniskami daje ogromną szansę na powiększenie grona Klientów. Dotrzemy z naszą ofertą do osób z mniejszych miejscowości z tego regionu, dla których często dalekie odległości do lotnisk były barierą do zakupu wycieczki – uważa Małysz.

Exim Tours to część Grupy Der Touristik Group, która jest drugim pod względem wielkości organizatorem wakacji w Niemczech. Sieć jest obecna w ponad 14 krajach.

Dodajmy, że w wakacyjnej ofercie PLL znajdują się już:

Grecja (Rodos),

Chorwacja (Split),

Bułgaria (Burgas),

Turcja (Antalya),

Włochy (Bergamo).

– Tunezja, położona nad Morzem Śródziemnym, turystom całego świata kojarzy się ze złotym piaskiem, lazurową wodą i luksusowymi kurortami. Ale ten północnoafrykański kraj to także bogata historia, kultura i liczne zabytki, będące pozostałością po cywilizacjach Rzymian, Bizantyjczyków, Arabów, Hiszpanów, Turków czy Włochów. Te liczne atrakcje z pewnością przypadną do gustu mieszkańcom naszego regionu i ta, kolejna już destynacja na wakacje 2023, okaże się sukcesem – mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.