Arcyważna dla Lublina decyzja Wizz Air. Oznacza koniec latania

Niespełna dwa tygodnie temu węgierski przewoźnik dokonał sporych zmian w swoich systemach rezerwacyjnych na lato 2023. Zniknęło z nich wiele zaplanowanych wcześniej połączeń, w tym około 20 z polskich lotnisk. Wśród nich były loty z Lublina do holenderskiego Eindhoven i na lotnisko Oslo Torp, położone ok. 120 kilometrów na południe od stolicy Norwegii. Rejsy w obu kierunkach były wykonywane z lubelskiego lotniska od 2014 roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa lubelskiego i części sąsiednich województw pracujących w Holandii i niemieckim Zagłębiu Ruhry oraz w Skandynawii.

W połowie grudnia rzecznik prasowy lubelskiego lotniska Piotr Jankowski przekazał nam, że port do tej pory nie otrzymał oficjalnego komunikatu linii lotniczej w tej sprawie, a rozmowy w sprawie siatki połączeń w sezonie letnim nie zostały zakończone. Wysłaliśmy wówczas pytania do Wizz Air. Po ponad tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź, która rozwiewa wątpliwości w tej kwestii.

- Aby móc oferować polskim konsumentom jak najniższe taryfy na najpopularniejszych trasach, połączenia Lublin-Oslo Torp i Lublin-Eindhoven nie będą kontynuowane od sezonu letniego 2023. Ze względu na znaczny wzrost podatków w Holandii i Norwegii, w przypadku tych dwóch tras Wizz Air nie jest już w stanie oferować niskich cen swoim klientom, do czego firma dąży cały czas – czytamy w komunikacie przewoźnika.

Według aktualnych rozkładów ostatni samolot do Eindhoven odleci z Portu Lotniczego Lublin 22 marca przyszłego roku. Trasa do Oslo będzie obsługiwana do 25 marca.