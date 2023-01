Zmarł Józef Huzar, były proboszcz lubartowskiej parafii

Ksiądz Józef Huzar zmarł w sobotę w Hospicjum św. Anny w Lubartowie. O jego śmierci poinformowała Archidiecezja Lubelska. W środę, 11 stycznia, w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie odbędzie się msza żałobna (godz. 18). Dzień później, w czwartek o godz. 10 zaplanowano modlitwę różańcową za zmarłego, po której rozpocznie się msza pogrzebowa. Po jej zakończeniu ciało byłego proboszcza lubartowskiej parafii zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym.

Józef Huzar święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1970 roku. Swoją posługę rozpoczął w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie (powiat puławski), gdzie przez cztery lata był wikariuszem. W kolejnych latach tę samą funkcję pełnił w parafii pw. św. Joachima i Anny w Annopolu, a następnie w parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

Od 1982 roku wspierał organizację nowej parafii w Lubartowie oraz budowę kościoła na os. Popiełuszki. Jesienią 1988 roku parafia została erygowana przez ówczesnego ks. bp Bolesława Pylaka, a ks. Józef Huzar został jej pierwszym proboszczem. Pięć lat później najważniejsze prace budowlane przy nowej świątyni zostały ukończone.

"Ogromnie szybkie tempo tworzenia dóbr materialnych parafii MBNP w Lubartowie to niewątpliwa zasługa jej proboszcza, ks. kan. Józefa Huzara, który nie szczędził sił i zdrowia poświęcając je sprawom parafii (...) Przez wszystkie lubartowskie lata tworzył duchową wspólnotę, a na szczerym polu wybudował to wszystko, co dziś możemy podziwiać i z czego możemy korzystać: kościół, dom parafialny i małą architekturą dookoła tych zabudowań" - pisała Maria Malessa, autorka opisu historii lubartowskiej parafii.