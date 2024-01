6 milionów dla strażaków-ochotników. Czekają na oferty

Konkurs skierowany został wyłącznie do jednostek straży ochotniczych. Jak wskazują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, który go organizuje, finansowa pomoc może zostać wykorzystana do zakupów różnego rodzaju strażackiego wyposażenia.

Wród wymienionych propozycji znalazły się m.in. węże, latarki, hełmy, buty, rękawice, jak również zestawy hydrauliczne, wozy strażackie, motopompy itp. Jednym słowem - niemal wszystko, co potrzebne do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych. Finansować z projektu można również pracę osób, które przygotowują wnioski, nadzorują pozyskiwanie i wydatkowanie środków. Za taką administracyjną obsługę zadania można otrzymać maksymalnie 300 zł.

Na najlepsze wnioski w puli konkursu czeka łącznie 6 mln zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami, pieniadze te nie będą przyznawane na remonty i budowę nowych remiz, zakupy mundurów galowych, ubrań koszarowych, czy finansowanie przeglądów technicznych posiadanych pojazdów.

Oferty można składać w Urzędzie Marszałkowskim do 26 stycznia. W lutym przyjdą one ocenę formalną, a do końca marca powinny zostać już podpisane dotacyjne umowy z poszczególnymi OSP. Żeby znaleźć się na liście beneficjentów potrzeba co najmniej 40 z 55 możliwych do uzyskania punktów.