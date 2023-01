Koszulka Roberta Lewandowskiego. Miała wisieć na ścianie ale trafi do naszych Czytelników

– Zdobycie tej koszulki kosztowało mnie bardzo dużo wysiłku. Było dużo telefonów. I dużo energii. Ale się udało – cieszy się Ryszard Madziar, z Fundacji „Centrum Wolny Świat”, pokazując koszulkę reprezentacji Polski z numerem 9 i z dużym autografem Roberta Lewandowskiego.

Madziar przyznaje, że jest fanem sportu. W piłkę zaczął kopać jako dziecko. Jednym słupkiem bramki był metalowy element podwórkowego trzepaka. Drugim – pień rosnącego trzy metry dalej kasztanowca. Na początku bramka wydawała się ogromna i ciężko było obronić każdy strzał. Z biegiem lat bramka zdawała się coraz bardziej kurczyć.

– Teraz tylko kibicuję – śmieje się Madziar. – Gry zespołowe i atmosfera stadionu wywołuje u mnie szczególne emocje. Sprawiają, że czuję się częścią większej wspólnoty.

Kibicowanie wiąże się też ze zbieraniem sportowych pamiątek. Koszulka z podpisem Lewandowskiego miała zostać oprawiona i zawieszona w widocznym miejscu w samym sercu domu.

– Tak się jednak nie stanie, bo usłyszałem o licytacji – mówi mężczyzna przekazując nam pamiątkę.

Mowa o wspólnej akcji charytatywnej Dziennika Wschodniego i lubelskiej Caritas. Organizując w połowie lutego Bal Sportowca – naszą cykliczną imprezę, podczas której nagradzamy wybitnych sportowców Lubelszczyzny – przyłączamy się jednocześnie do programu stypendialnego "Skrzydła-Dwa Talenty". Służy on wspieraniu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych odnoszących sukcesy sportowe, muzyczne, taneczne i naukowe, a które zmagają się z trudną sytuacją materialną lub losową, w tym uchodźców z Ukrainy. W ramach stypendium finansowane są m.in. treningi, obozy sportowe, zakup instrumentów muzycznych i odzieży sportowej. Żeby pieniędzy na te zakupy było jak więcej, staramy się zdobyć jak najwięcej ciekawych sportowych pamiątek, które Caritas wystawia na internetowych aukcjach.

– Uderzyło mnie, że wspierane mają być też dzieci z Ukrainy, a Robert Lewandowski przecież także wspierał mieszkańców zaatakowanego kraju nosząc opaskę w ukraińskich barwach. Poza tym Lewandowski to osoba, która dzięki swojemu talentowi ale także intensywnej pracy, osiągnęła gigantyczny sukces. Historia jego życia może być dla dzieci wspaniałą motywacją więc na pewno sam chętnie przyłączyłby się do tego przedsięwzięcia. Wszystko składa się na spójną całość. Dlatego, mimo że bardzo chciałem mieć tę koszulkę w domu, to uznałem, że środki uzyskane z jej licytacji bardziej przydadzą się dzieciom. Czuję satysfakcję, że być może pieniądze trafią do jakiegoś młodego utalentowanego człowieka, który dzięki wsparciu osiągnie w przyszłości takie wyniki jak Lewandowski, i z którego będziemy wszyscy bardzo dumni.

Koszulkę Lewandowskiego przekazaną przez Ryszarda Madziara licytować można tutaj