Powrócą niedziele handlowe? Opozycja chce zmiany

Reforma Prawa i Sprawiedliwości spowodowała, że Polacy do dyspozycji mają 7 niedziel handlowych. W pozostałe, działać mogą jedynie sklepy, gdzie za kasą stoi właściciel lub ktoś z rodziny, kto bezpłatnie wykonuje pracę.

>>> Pożegnanie z zakupami w niedziele <<<

Postulat przywrócenia niedziel handlowych znalazł się w programie kampanii wyborczej opozycji. Według założeń partii handel w niedzielę ma zostać zniesiony, jednak każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

Trzecia Droga w swoim programie natomiast zakładała przywrócenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. W programie Lewicy znalazł się zapis, że za pracę w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy pracownik otrzya 2,5 raza wyższe wynagrodzenie oraz prawo do wolnych conajmniej dwóch niedziel w miesiącu w przypadku pracowników, którzy obecni nie są objęci zakazem pracy w niedzielę.

O możliwości przywrócenia niedziel handlowych mówiła w Radiu ZET wiceprzewodnicząca KO, Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Ważne, by pracownik, który pracuje w sieci handlowej mógł mieć co którąś niedzielę wolną. Wszystko zależy od organizacji pracy. Dla konsumentów ważne, by sklep był otwarty, dla pracowników, by byli godnie wynagradzani i mieli czas dla rodzin – mówi wiceszefowa PO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśla: - Polacy chcą, żeby sklepy w niedzielę były otwarte.