Naszą misją jest porozumienie

RED.: Pani Anno, gdzie zaczyna się porozumienie?

A.A.: W szkole! Od najmłodszych lat uczymy się słuchać i rozmawiać. Zawsze kiedy do Urzędu Marszałkowskiego przychodzą dzieci, staram się przekazać im nie tylko wiedzę o pracy urzędnika, ale również pokazywać, że kiedy wszyscy mówią jednocześnie nic z tego nie wynika. Doskonałym przykładem porozumienia jest akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, w której aktywnie uczestniczę już od 25 lat. Mieszkańcy województwa lubelskiego organizują zbiórki, dzięki którym potrzebujący otrzymują tak ważne wsparcie. Nie trzeba ich do tego nakłaniać ani przekonywać. Potrafimy się pięknie jednoczyć.

RED.: Mówią, że różnice pokoleniowe dzielą ludzi.

A.A.: Zupełnie się z tym nie zgadzam! Seniorzy to skarbnica wiedzy. Wielu z nich niesie już pokaźny bagaż doświadczeń. Naszym celem jest ułatwiać im funkcjonowanie w każdy możliwy sposób. Dlatego aktywnie wspieramy działalność Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świetną inicjatywę, którą jest Karta Seniora. Wiem, ile trudności sprawia seniorom przemieszczanie się i proste codziennie czynności. Jako urzędnik mogę wielu takim osobom pomóc. Dzięki zapewnieniu im transportu mogą brać udział w uroczystościach patriotycznych, które są szczególnie biskie ich sercu. Mogą podróżować za darmo, korzystać ze zniżek, brać aktywny udział w życiu kulturalnym czy rekreacji. Życie zaczyna się po 60-tce!

RED.: Zdrowie jednak bywa zawodne i to nie tylko wśród seniorów. Czy tu też da się osiągnąć porozumienie?

A.A.: Jestem o tym przekonana. Zdrowie to nie tylko nasze samopoczucie. Zdrowie to rozsądek. Czy wiedzą Państwo, że tylko do lipca tego roku ponad 100 osób zatruło się dopalaczami? Stało się tak, ponieważ zabrakło porozumienia. Tego, które osiąga się w domu, w szkole czy wśród rówieśników. Przyłączcie się do akcji #dawkamyslenia. Akcja ma na celu wskazanie problemu dopalaczy, który obecnie jest bagatelizowany, a stanowi śmiertelne zagrożenie.

Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Urząd Marszałkowski z własnych środków finansuje np. profilaktykę w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa, które dotyczą nie tylko osób starszych. Zapraszam więc do WOMP-u na badania! Ze środków unijnych natomiast finansowane są badania z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy oraz jelita grubego. Nie badamy się lub badamy się za mało – czas to zmienić. Warto o tym mówić, jeśli chociaż jedna osoba ocali swoje zdrowie.

Unijne środki ratują życie mieszkańców naszego województwa. Przeznaczamy je nie tylko na badania, ale również opaski, które w sytuacji zagrożenia życia pomogą wezwać pomoc. Właśnie taka opaska ocaliła życie Pana Krzysztofa z Wilkołaza! Lokalne samorządy mogą składać w Urzędzie Marszałkowskim wnioski o dofinansowanie inicjatywy na ich terenie.

RED.: Lubelskie to miejsce poszanowania wielu kultur…

A.A.: Jesteśmy w tym najlepsi. W naszym województwie pielęgnujemy własne tradycje, ale również szanujemy dziedzictwo kulturowe innych. To również przykład porozumienia i szacunku. Co roku nasza oferta kulturalna kusi turystów z kraju i zagranicy. Lubelskie smakuje wyjątkowo i przekonamy się o tym od 3 do 9 września – przed nami Europejski Festiwal Smaku! Podczas tegorocznej edycji odtworzymy unikalne smaki i klimat czasów kształtującej się Rzeczypospolitej. Przeniesiemy się prosto do dwudziestolecia międzywojennego.

Kuchnia to jednak nie wszystko. Fanów literatury zapraszam do CSK, gdzie „damy książce drugie życie”. Na półkach znajdą Państwo prawdziwe perełki w sam raz na wakacje. Po drodze do CSK warto zajrzeć na chwilę do Urzędu Marszałkowskiego. W holu budynku czekają na Państwa wystawy o charakterze historycznym. Poruszamy tu trudne i nierzadko bolesne tematy z dziejów naszego kraju i województwa, nad którymi warto się zastanowić. Dzięki temu każdego dnia pamiętamy, że brak porozumienia może skończyć się tragicznie.