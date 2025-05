Lubelski sztab Trzaskowskiego podsumowuje kampanie: wybór między krawatem a bejsbolem

Spora grupa działaczy Koalicji 15 października, zaangażowana w kampanię zebrała się na placu Litewskim w Lublinie. – Witamy państwa bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu, po pięciu miesiącach kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Jesteśmy tutaj w licznej reprezentacji, ze wszystkich powiatów, gmin województwa lubelskiego – rozpoczął konferencję prasową poseł Michał Krawczyk, lider kampanii w naszym regionie.

Kampanii, w której sztabowcy Trzaskowskiego główny akcent położyli na wagę cywilizacyjną wyborów prezydenckich 2025. Według tych działaczy wybierzemy pomiędzy wartościami europejskimi, bezpieczeństwem opartym na sojuszach reprezentowanych przez Rafała Trzaskowskiego, a kandydatem odwróconym na Wschód, z dość wątpliwą reputacją, pogłębiającym polaryzację polskiego społeczeństwa.

A oto co powiedzieli na finiszu kampanii regionalni liderzy Komitetu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego.

Poseł Michał Krawczyk, szef sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego na Lubelszczyźnie:

– Jesteśmy tutaj po to, żeby przede wszystkim dzisiaj dziękować wszystkim mieszkańcom i mieszkankom województwa lubelskiego. Najpierw za to, co wydarzyło się na samym początku, czyli za złożenie podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Dzięki podpisom Rafał Trzaskowski został naszym wspólnym kandydatem na prezydenta Polski. Dziękujemy za te ostatnie pięć miesięcy, bo każdego dnia czuliśmy wsparcie ludzi.

Ta kampania wyborcza obfitowała w wiele spotkań Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Lubelszczyzny. Przypomnę wielki wiec w Lublinie, w Zamościu. Ogromne spotkanie w Biłgoraju, w Lubartowie, w Białej Podlaskiej, a wymieniam tylko te miejsca, gdzie spotykaliśmy się z udziałem setek osób, tak jak chociażby tutaj przed ratuszem w Lublinie. Rafał Trzaskowski podczas tej kampanii wyborczej spotykał się także z określonymi grupami społecznymi. Spotykał się z rolnikami, samorządowcami, emerytowanymi wojskowymi i wieloma innymi. Rozmawiał o tym, co dla Polski, dla niego, dla nas wszystkich, a szczególnie tutaj na Lubelszczyźnie, najważniejsze, czyli przede wszystkim o naszym bezpieczeństwie.

Rafał Trzaskowski mówił jasno, że kwestia bezpieczeństwa jest dla niego w tej kampanii niezwykle ważna, jest jednym z kluczowych elementów. Mówił o tym, że Polska musi wydawać, będzie jako prezydent o to zabiegał, jeszcze więcej na swoją obronność, czyli 5 proc. PKB.

W niedzielę to nie będą zwyczajne wybory. To będą wybory o kwestiach zasadniczych, o kwestiach podstawowych. To będą wybory między kandydatem uczciwym, a nie uczciwym, między dobrem a złem.

Posłanka Małgorzata Gromadzka, wiceprzewodnicząca sztabu:

– Popierając Rafała Trzaskowskiego, popieramy kandydata, który jawi się prawdomównym, doświadczonym, a przede wszystkim kandydatem bez żadnej szemranej przeszłości, czego nie można powiedzieć o Karolu Nawrockim.

Tylko Rafał Trzaskowski może zapewnić rzetelność i transparentność w polityce. Dlatego też niech mieszkańcy Lubelszczyzny pomyślą, kogo chcą poprzeć, jaki kandydat będzie dla Lubelszczyzny dobry.

Tylko Rafał Trzaskowski daje gwarancję bezpieczeństwa dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, ale przede wszystkim dla lubelskich kobiet.

Europosłanka Marta Wcisło

– Idziemy po prawdę, idziemy po odwagę, idziemy po zwycięstwo. To była wyjątkowa kampania. Kampania pełna odwagi, wiary i nadziei na jeszcze lepszą Polskę.

To kampania zarówno o najwyższy urząd w państwie, o urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale także to kampania o najważniejsze dla nas wartości – uczciwość, prawdę, rzetelność, transparentność, o wiarę w drugiego człowieka i szacunek do całego narodu. To kampania o bezpieczną i silną Polskę na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej.

Podczas tej kampanii spotkaliśmy tysiące osób, młodych, starych, starszych rodzin, którzy mówili nam jedno: nie chcemy Polski pełnej podziałów. Nie chcemy hejtu, nie chcemy nienawiści. Chcemy, aby Polska znowu była domem dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Chcemy prezydenta dla wszystkich Polaków. Tylko prezydentura Rafała Trzaskowskiego gwarantuje nam te wartości.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

– Będę głosował na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ dowiódł w Warszawie, że jest bardzo dobrym prezydentem miasta, że zna dobrze potrzeby swoich mieszkańców, że ma w sobie tę odpowiedzialność za obywateli.

akiego właśnie prezydenta w Rzeczpospolitej Polskiej potrzebujemy. Prezydenta odpowiedzialnego za budowanie wspólnej przyszłości dla wszystkich, a zatem również prezydenta, który będzie łączył, a nie dzielił. Takim jest i będzie Rafał Trzaskowski.

Głosuję na Rafała Trzaskowskiego również dlatego, że opowiada się za Polską samorządową, za wspieraniem wspólnot lokalnych, za podmiotowością tych wspólnot i za wpływem obywateli na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Trzaskowski jest przeciwny Polsce scentralizowanej, za którą opowiada się jego kontrkandydat.

I głosuję za Rafałem Trzaskowskim, dlatego że go znam od ponad 20 lat i mogę zaręczyć, że jest to nie tylko uczciwy polityk, ale przede wszystkim pełny odpowiedzialności za dobro publiczne, za nas wszystkich. Takiego prezydenta potrzebujemy.

Michał Litwiniuk, prezydent Białej Podlaskiej

– My samorządowcy dobrze znamy tę sól codziennej współpracy, bo tak jak dom buduje się od fundamentów, tak powodzenie Polski wykuwa się wśród lokalnych społeczności. Rafał Trzaskowski potrafi łączyć, a nie dzielić. Warszawiacy w ubiegłym roku, wybierając go w pierwszej turze wyborów na prezydenta miasta, podziękowali mu za to.

Rafał Trzaskowski to doświadczenie ma największe spośród wszystkich polityków, jacy dzisiaj wiodą prym w naszym kraju.

Dzisiaj złączeni nadzieją na to, że w poniedziałek wciąż będziemy żyli w Polsce demokratycznej, w Polsce praworządnej, w Polsce bezdyskusyjnie zorientowanej na kulturę europejską. Wybierzemy na prezydenta Polski Rafała Trzaskowskiego.

Na koniec wszyscy działacze lubelskiego Sztabu Wyborczego Rafała Trzaskowskiego gromko skandowali: Polska cała! Na Rafała! Polska cała! Na Rafała!...