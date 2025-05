W Piaskach walczą z wiatrakami. „Sprzeciwiamy się Zielonemu Ładowi”

Od godziny 10 do 17 trwa protest przeciwko Zielonemu Ładowi oraz budowie farmy wiatrowej na terenie gminy Piaski. Organizatorem manifestacji jest Stowarzyszenie Wolni od wiatraków w Gardzienicach Pierwszych, a manifestanci są wspierani przez związkowców z Bogdanki, Stowarzyszenie Zielone Powiśle, przedstawiciele komitetu przewoźników czy Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna Obsza. Pod petycją przeciwko Zielonemu Ładowi podpisało się ponad 2 tys. osób.

Od godziny 10 rondo w Piaskach na drodze krajowej nr 17 było okupowane przez protestujących. Co 15 minut uczestnicy manifestacji obchodzili rondo wokół blokując ruch dla aut i ciężarówek. Nad bezpieczeństwem kierowców oraz protestujących czuwa policja. Dla kierowców zostały wyznaczone objazdy – ciężarówki jadące w kierunku Lublina kierowane są na objazd drogą krajową nr 12 przez Piaski, Dorohuczę, Siedliszcze, a następnie drogami wojewódzkimi nr 839 i 812 do Krasnegostawu. Osobówki mogą pojechać przez Dorohuczę, drogą wojewódzką nr 838 przez Trawniki do Krasnegostawu. Podobna trasa jest od Zamościa.

Do protestu oprócz mieszkańców dołączyli się także lokalni samorządowcy, m.in. radni Sejmiku Wojewódzkiego Marcin Szewczak oraz Michał Mulawa.

– Takie inicjatywy jak dzisiaj, będziemy zawsze wspierać i mają sens. Najlepszym przykładem jest towarzystwo w gminie Obsza, gdzie rada gminy i wójt wycofali się z budowy wiatraków – mówi Michał Mulawa, były wicemarszałek województwa lubelskiego, obecnie radny Sejmiku. – Oszukuje się Polaków, oszukuje się nas. Polski system energetyczny jest oparty na węglu i jeszcze wiele lat będzie na tym węglu oparty. Powinniśmy być wdzięczni górnikom za to, że mamy codziennie prąd w domu. I dopóki w Polsce nie powstaną elektrownie atomowe, żadne wiatraki, żadne odnawialne źródła energii, nic nie zapewni nam bezpieczeństwa.

Jacek Smolira z Rady Miasta Piaski próbował odpowiedzieć na argumenty protestujących.

– Jeśli taka inwestycja jest zrobiona „z głową” i odpowiednio przemyślana, to ja jestem na tak. Przemawia za tym kilka argumentów.

Wśród przytoczonych argumentów za budową farmy przytacza:

– Jesteśmy tutaj, bo sprzeciwiamy się budowie farm wiatrowych. Co dadzą nam wpływy z podatków od wiatraków, skoro my jako społeczeństwo poniesiemy większe koszty? – mówił pan Leszek, uczestnik protestu. ­– Spadną wartości naszych działek. Ludzie nie będą chcieli się tutaj wyprowadzać, a wręcz przeciwnie, będą uciekać z naszych terenów, więc dla kogo będą budowane te żłobki, szkoły i przedszkola?

Na proteście obecny był również Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

– Przede wszystkim taka inwestycja nie dotyczy tylko jednej gminy, ale także tych przyległych i okolicznych – podkreśla Jędrejek. – My jako Izba Rolnicza zajmujemy się śledzeniem podpisywanych umów z rolnikami. Nasza kancelaria prawna oferuje pomoc w interpretacji i konstruowaniu umowy w taki sposób, by obie strony nie były pokrzywdzone. Wszystko to co nowe wzbudza niepokój. Wystarczy to dobrze i rozważnie zorganizować, by mogło to służyć społeczeństwu. Ludzie się bali różnych rzeczy, a dzisiaj to wszystko nam służy i przynosi korzyści. My nie możemy nikomu powiedzieć budujcie lub nie budujcie, ale mamy do tego instrumenty w postaci kancelarii uprawnej i dużo doświadczenia, żeby rolników przestrzec.