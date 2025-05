Wieczór z jazzem i basem: Pendofsky w Klubie Muzycznym CSK

Album „Kuratorium” jest pierwszą płytą studyjną od czasu wypadku. W studio nagraniowym, podczas pracy nad „Kuratorium” Pendowski miał worek na mocz u nogi, po przejściu skomplikowanych operacji. Na krążku znajduje się 10 rasowych utworów w klimatach jazz – afro beat – funk, znakomite brzmienie i solówki inspirowane najpiękniejszymi nagraniami z lat 60-tych i 70-tych. Na płycie tej artysta gra na gitarach basowych, które pamiętają PRL m.in. na legendarnej basówce Jolana Diamant Bass. Płyta została nominowana do nagrody Fryderyków w kategorii najlepszy album jazzowy.



Przed koncertem odbędzie się projekcja filmu „Pendofsky. Pend Niebios. Krótka historia o muzyce, przyjaźni, wytrwałości”. - Będzie to film o nas, film w którym poznajemy historię zespołu Pendofsky. Pokażemy kulisy nagrywania i powstawania płyty „Kuratorium”. Będą przeróżne gagi i anegdoty, których nie opublikowaliśmy przedtem. To jest mój debiut jeśli chodzi o filmy dokumentalne na dużym ekranie, przeżywam to mocno. Miało powstać parę rolek na socjalmedia, a powstał z tego pełnometrażowy film dokumentalny – mówi specjalnie dla Dziennika Wschodniego Marcin Pendowski.



Koncert odbędzie się 11 czerwca (środa) o godzinie 19:00 w Klubie Muzycznym CSK. Bilety do nabycia na stronie internetowej CSK albo w sklepiku kulturalnym CSK.