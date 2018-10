Skutecznie pomogą pacjentom po udarze

RED: W Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wmurowano 7 września tego roku kamień węgielny pod rozbudowę Oddziału Kardiologicznego. Jaki efekt ma przynieść ta inwestycja?

A.B.: Oddział Kardiologiczny zamojskiego szpitala ma bardzo dobrą markę, a pacjenci przyjeżdżają nie tylko z regionu, ale z całego kraju. Pojawiła się więc potrzeba nie tylko modernizacji istniejących pomieszczeń i ich doposażenia w lepszy sprzęt, ale także rozbudowy. Przy bloku A powstanie trzykondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem. Na parterze będzie rejestracja, poradnie kardiologiczne i gabinet prób wysiłkowych. Górne kondygnacje pomieszczą sale oddziału, a komunikację poprawi dodatkowy dźwig osobowy dostosowany do transportu szpitalnych łóżek. Większy i nowocześniejszy oddział to lepsze warunki pobytu pacjentów i pracy personelu. Wszystkim nam przecież zależy, aby szpitale pracowały efektywniej, były bardziej dostępne i przyjazne pacjentom. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2020 roku.

RED.: Skąd środki na rozbudowę oddziału w Zamościu? I czy zyskają również inne szpitale?

A.B.:Największe szpitale wojewódzkie w regionie realizują duży unijny projekt remontowy i modernizacyjny, by poprawić swoją infrastrukturę i dostosować się do rosnących potrzeb pacjentów. Są to szpitale wojewódzkie w Białej Podlaskiej, w Chełmie oraz szpital im. Jana Bożego, szpital im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz szpital neuropsychiatryczny – trzy placówki z Lublina. Koszt rozbudowy zamojskiego szpitala to ponad 17 milionów złotych, w tym wkład UE to ok. 14,6 mln, a budżetu województwa ok. 2,6 mln. Warto dodać, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

RED.: Szpital Wojewódzki Papieża Jana Pawła II w Zamościu nie poprzestaje jednak tylko na rozbudowie kardiologii. Duże innowacje na skalę krajową wdrażane są też na Oddziale Neurologii. Czy Zamość dołączy do prestiżowego grona ośrodków stosujących nowoczesne i zdecydowanie bardziej skuteczne metody leczenia i opieki nad pacjentami z udarami mózgu?

A.B.: Ależ to już się dzieje! Szpital podjął działania na rzecz stworzenia nowoczesnego ośrodka opieki nad pacjentami udarowymi, bo chorób wynikających z zaburzeń krążenia będzie coraz więcej. W skali kraju mamy rocznie co najmniej 70 tys. przypadków udaru, z czego bardzo wiele kończy się trwałą niepełnosprawnością pacjentów. Zamość ma szansę stać się jednym z kilku miast w Polsce, w którym będą stosowane na szerszą skalę nowoczesne metody leczenia udaru mózgu. Pamiętajmy, że tego typu przypadki wymagają bardzo szybkiej i sprawnej pomocy medycznej, włącznie z prawidłową diagnozą i podjęciem leczenia. Współczesna medycyna ma już metody przeprowadzania skutecznych zabiegów, dzięki którym pacjenci po udarach mózgu mogą już po kilku dniach pobytu w szpitalu wyjść z niego całkowicie sprawni, nie wymagając długiej i trudnej rehabilitacji. Brzmi nieprawdopodobnie, ale to już się dzieje w Polsce, a niebawem będzie możliwe także u nas - w Zamościu.

RED.: Na czym więc będzie polegać inwestycja na Oddziale Neurologii?

A.B.: Nowe przedsięwzięcie obejmie przebudowę oraz poszerzenie działającego Oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym. Chodzi też o utworzenie wzorcowego oddziału umożliwiającego wdrożenie skoordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno-neurochirurgicznymi, z zastosowaniem najnowszych wysokospecjalistycznych metod leczenia. Realizacja projektu pozwoli na pełną diagnostykę i leczenie najnowszymi metodami, a także na wczesną rehabilitację poudarową i prowadzenie programów terapeutycznych. Chcemy zwiększyć też liczbę łóżek dla pacjentów udarowych z 39 do 60 oraz zorganizować nowoczesną przychodnię ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.