Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Słońce, lekki wiatr i maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Prognozę pogody na weekend prezentuje Katarzyna Rybacka.
Piątek
Poranek (07:00–12:00):
Pogodnie, bezchmurnie. Temperatura wzrośnie z 3°C do 9°C. Wiatr słaby, z południowego wschodu.
Popołudnie (13:00–17:00):
Słonecznie i spokojnie. Temperatura maksymalna 12°C. Wiatr delikatny, do 3 m/s.
Wieczór i noc (18:00–23:00):
Bez opadów, niebo czyste. Temperatura spadnie do 5–6°C.
Sobota
Noc i poranek (00:00–08:00):
Bezchmurnie i chłodno. Temperatura od 4°C nad ranem do 6°C rano. Wiatr słaby, z południowego wschodu.
Dzień (09:00–18:00):
Słonecznie i sucho, z delikatnym wiatrem. Temperatura maksymalna 10°C.
Wieczór i noc (19:00–23:00):
Częściowe zachmurzenie, bez opadów. Temperatura 4–5°C.
Noc i poranek (00:00–08:00):
Zachmurzenie duże, bez opadów. Temperatura 4–5°C.
Przedpołudnie (09:00–12:00):
Pochmurno, ale bez deszczu. Temperatura 8–9°C. Wiatr słaby, z południa.
Popołudnie (13:00–18:00):
Więcej chmur, możliwe przelotne opady. Temperatura maksymalna 10°C.
Wieczór (19:00–23:00):
Pochmurno, temperatura spadnie do 7°C, wiatr bardzo słaby, południowo-zachodni.