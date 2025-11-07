Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend

Słońce, lekki wiatr i maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Prognozę pogody na weekend prezentuje Katarzyna Rybacka.

Piątek

Poranek (07:00–12:00):

Pogodnie, bezchmurnie. Temperatura wzrośnie z 3°C do 9°C. Wiatr słaby, z południowego wschodu.

Popołudnie (13:00–17:00):
Słonecznie i spokojnie. Temperatura maksymalna 12°C. Wiatr delikatny, do 3 m/s.

Wieczór i noc (18:00–23:00):
Bez opadów, niebo czyste. Temperatura spadnie do 5–6°C.

Sobota

Noc i poranek (00:00–08:00):

Bezchmurnie i chłodno. Temperatura od 4°C nad ranem do 6°C rano. Wiatr słaby, z południowego wschodu.

Dzień (09:00–18:00):
Słonecznie i sucho, z delikatnym wiatrem. Temperatura maksymalna 10°C.

Wieczór i noc (19:00–23:00):
Częściowe zachmurzenie, bez opadów. Temperatura 4–5°C.

Niedziela

Noc i poranek (00:00–08:00):
Zachmurzenie duże, bez opadów. Temperatura 4–5°C.

Przedpołudnie (09:00–12:00):
Pochmurno, ale bez deszczu. Temperatura 8–9°C. Wiatr słaby, z południa.

Popołudnie (13:00–18:00):
Więcej chmur, możliwe przelotne opady. Temperatura maksymalna 10°C.

Wieczór (19:00–23:00):
Pochmurno, temperatura spadnie do 7°C, wiatr bardzo słaby, południowo-zachodni.

Podsumowanie:
Weekend upłynie pod znakiem spokojnej, łagodnej pogody. Piątek i sobota słoneczne, bez opadów i z przyjemną temperaturą w okolicach 10–12 stopni. Niedziela nieco chłodniejsza i bardziej pochmurna, z możliwością symbolicznych opadów. To jeden z ostatnich pogodnych weekendów tej jesieni – warto go wykorzystać na spacery i odpoczynek przed chłodniejszymi dniami.
pogoda prognoza pogody
Sędzia z zarzutami. Została zawieszona w czynnościach po kolizji z promilami

59-letnia sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która w środę po pijanemu doprowadziła do kolizji na ul. Wyszyńskiego została pozbawiona immunitetu i usłyszała prokuratorskie zarzuty.
Azoty Puławy zmierzą się z Ostrovią. Rywal jest do ogrania

Azoty Puławy w sobotę o godz. 16 podejmą REBUD KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski.
Rodzinna tragedia w Bogdance. Brat miał zabić brata po świątecznej kłótni

Przed Sądem Okręgowym w Lublinie rozpoczął się proces 36-letniego górnika Piotra M., oskarżonego o zabójstwo brata oraz o stosowanie przemocy wobec partnerki. W tle dramatu pojawiają się alkohol, konflikt o majątek i porachunki miłosne.
Ulicę Akademicką remontuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Prace mają być prowadzone nocą, by jak najmniej komplikować życie zmotoryzowanym. Ale zupełnie utrudnień uniknąć się nie da. Dzisiejszej nowy ulica Akademicka na Starym Mieście w Zamościu będzie zamknięta dla ruchu.
Typowa polska jesień? Sprawdź prognozę pogody na weekend
Po domowej porażce z Polonią Warszawa piłkarze Górnika zagrają na wyjeździe z Odrą Opole

Przed Górnikiem Łęczna kolejny mecz wyjazdowy. W niedzielę o godzinie 12 zielono-czarni zagrają na wyjeździe z Odrą Opole.
Profesor Jerzy Nitychoruk

Rektor Akademii Bialskiej został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. To podmiot, który skupia rektorów publicznych uczelni zawodowych w Polsce.
Pionierski zabieg w Lublinie. Wydrukowana w 3D kość nadgarstka uratowała sprawność ręki 27-latka
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie przeprowadzono skomplikowaną operację nadgarstka z użyciem spersonalizowanego implantu wydrukowanego w technologii 3D. Zabieg wykonano u 27-letniego pacjenta chorego na jałową martwicę kości księżycowatej, zwaną chorobą Kienböcka.
Uwaga, szczepionka spada z nieba. Nie ruszaj, trzymaj z daleka zwierzęta

Przed nami kolejna akcja szczepienia dzikich zwierząt przeciwko wściekliźnie. Główny Inspektorat Weterynaryjny ostrzega i radzi jak postępować ze szczepionką.
Święta wojna o Ligę Europejską. PGE MKS El-Volt kontra Zagłębie

Kilka najbliższych dni zweryfikuje drużynę PGE MKS El-Volt. Już w sobotę o godz. 16 lublinianki zagrają u siebie pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europejskiej z KGHM Zagłębiem.
Do kogo trafią sporne ziemie? O przejęcie gruntów przy Azotach walczy prezydent Puław, Paweł Maj. Przeszkodzić mu w tym próbuje ich obecny zarządca, wójt Kamil Lewandowski. Teraz czas na głos mieszkańców

W tym tygodniu rozpoczęły się konsultacje dotyczące rozważanego przez władze miasta poszerzenia jego granic o lasy i tereny inwestycyjne przy Zakładach Azotowych. Wszyscy, którzy chcą wyrazić swoją opinię w tej kwestii mogą już korzystać z cyfrowej ankiety.
Sergi Samper wrócił ostatnio do podstawowego składu Motoru Lublin

Rozmowa z Sergi Samperem, piłkarzem Motoru Lublin
Dynamo Kijów wreszcie wygrało na Arenie Lublin. Ukraińcy nie dali szans Zrinjskiemu Mostar

Posucha strzelecka Dynama Kijów w Lidze Konferencji Europy trwała łącznie 201 minut. Dopiero w trzecim swoim występie w tych piłkarze mistrza Ukrainy rozwiązali worek z bramkami, a zrobił to Denys Popov.

Alicja i biały królik biegają po Ogrodzie Botanicznym
Ogród Botaniczny UMCS nie zasypia na zimę. Zadomowiła się tam Alicja wraz z przyjaciółmi z krainy Czarów. To kolejna odsłona Lumina Parku.

Kochalski zatrzymał Chelsea!

W niedawnym wywiadzie dla Dziennika Wschodniego Mateusz Kochalski zaprzeczył, jakoby miał realną ofertę z Borussii Dortmund. Jeśli będzie dalej bronił tak, jak w środę z Chelsea, oferty prędzej czy później się posypią. Wychowanek BKS-u Lublin był jednym z bohaterów rywalizacji w Lidze Mistrzów.

