Kolejny przegrany proces Warbusa. Sąd apelacyjny po stronie Lublina

Spór dotyczył okresu, gdy spółka Warbus świadczyła usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Lublinie – od 2016 do 2019 roku. Warszawska firma domagała się od miasta ponad 6,5 mln złotych dodatkowego wynagrodzenia, twierdząc, że należała się jej inna waloryzacja stawek za wozokilometr.

Sąd apelacyjny w całości oddalił apelację spółki i zasądził na rzecz Gminy Lublin zwrot kosztów postępowania. Tym samym potwierdził, że ZDiTM (wcześniej ZTM) prawidłowo realizował zapisy umowy i rozliczenia z przewoźnikiem.

– Sąd Apelacyjny oddalił apelację i podtrzymał w całości wyrok I instancji, uznając tym samym, iż sposób waloryzacji dokonywany przez Gminę Lublin był prawidłowy. W ocenie sądu całość okoliczności sprawy, interpretacja zapisów umowy oraz zebrany materiał dowodowy przemawiały na korzyść pozwanego, ZDiTM w Lublinie. Jest to kolejna już sprawa wygrana przez ZDiTM z powództwa spółki Warbus przeciwko Gminie Lublin – wskazuje mecenas Justyna Ćwirta-Jelonek, radca prawny ZDiTM, reprezentująca jednostkę przed sądem.

Problemy finansowe spółki Warbus doprowadziły w lipcu 2019 roku do nagłego wstrzymania kursów autobusów w Lublinie, co spowodowało poważne utrudnienia dla pasażerów.

To nie pierwszy przegrany proces spółki. Już w 2023 roku Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił w całości inne powództwo Warbusa, którego wartość sięgała 1,5 mln zł. W tamtej sprawie biegły sądowy uznał, że proponowane przez spółkę stawki waloryzacji były „nierealne, a nawet absurdalnie wysokie”, a żądania zmian w umowie – niezgodne z prawem i zasadami finansów publicznych.

– Jesteśmy usatysfakcjonowani kolejnym wyrokiem, tym razem sądu II instancji. Przedstawiona przez nas argumentacja oraz zgromadzony materiał dowodowy przekonały sąd do podtrzymania naszego stanowiska. To orzeczenie zamyka ważny etap sporu ze spółką Warbus, którego konsekwencje niestety najbardziej odczuli pasażerowie komunikacji miejskiej – podkreśla Grzegorz Malec, dyrektor ZDiTM w Lublinie.

W sądzie wciąż toczy się inna sprawa – tym razem z powództwa ZDiTM przeciwko Warbusowi. Chodzi o 7,5 mln zł kar umownych, jakie nałożono na spółkę po nagłym zerwaniu kontraktu. Część tej kwoty – 3,6 mln zł – miasto odzyskało z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a o pozostałe 4,8 mln zł toczy się obecnie postępowanie przed Sądem Okręgowym w Lublinie.