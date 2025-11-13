Moda, ekologia i działania społeczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lublinie

Bioteka dołączyła do wyjątkowego, międzynarodowego projektu, w którym udział bierze dziesięć bibliotek z całej Europy. Wydarzenie realizowane jest we współpracy z Goethe-Institut oraz Fundacją Mody Cyrkularnej. Idea projektu ,,Biblioteka w obiegu’’ ma na celu integrację lokalnej społeczności, a także pokazanie, że kultura może być doskonałą przestrzenią do rozmowy o ekologii.

W ramach projektu organizatorzy zaplanowali szereg ciekawych oraz kreatywnych zajęć, które połączą zamiłowanie do ekologii z modą oraz integracją. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Gorzków, podczas których poznają techniki rękodzieła oraz sposoby na naprawę swoich ulubionych perełek w garderobie. Dla seniorów przygotowane zostały warsztaty kulinarne pt. ,,Smaki cyrkularności’’, a pracownicy biblioteki będą mogli poszerzyć swoją wiedzę podczas interaktywnego wykładu ,,Biblioteka jako centrum działań’’.

Nie zabraknie również ekologii w praktyce. W bibliotece powstanie punkt ,,Stylowy upcycling’’, a w nim każdy będzie mógł oddać rzeczy, których już nie nosi, i znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. To doskonała okazja, by nadać nowe życie swojej garderobie i zacząć przygodę z modą cyrkularną. Inspiracji dostarczy uczestnikom również Pokaz Mody Cyrkularnej. Uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczychzaprezentują ciekawe kreacje, które doskonale pokażą,że moda może być zarówno stylowa, jak i przyjazna środowisku.

,,Biblioteka w Obiegu’’ to wyjątkowe wydarzenie, które udowadnia, że w Lublinie kultura, edukacja i ekologia mogą tworzyć inspirującą przestrzeń do działań społecznych. Projekt realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka.Za koordynację odpowiada Oliwia Gancarz we współpracy z prezeską Fundacji Mody Cyrkularnej, Agatą Zgliczyńską. Każdy może dołączyć – wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Pełen harmonogram wydarzenia: