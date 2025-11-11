Święto Niepodległości w Puławach. Kwiaty, przemówienia a wieczorem koncert

- To święto przypomina nam jak również wszystkie inne wydarzenia historyczne które potem nastąpiły, że niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Dzisiaj nie musimy o nią walczyć na polach bitew, ale o lepszą przyszłość naszych rodzin, naszej wspólnoty, naszego kraju. O wzajemny szacunek, dialog i solidarnośc, wartości budujące silne, nowoczesne państwo - mówił z-ca prezydenta miasta, Grzegorz Nowosadzki z Koalicji Obywatelskiej. - To święto jest czasem refleksji i dumy, że jesteśmy Polakami. Narodem, który nie bał się myśleć o swojej wolności i nie bał się po nią sięgnąć - przypomniał.

Do historii nawiązał również przewodniczący Rady Miasta Puławy, Mariusz Wicik z Prawa i Sprawiedliwości.

- Straciliśmy nasz kraj przez głupotę, zdradę, warcholstwo. Kraj, który był potęgą został roztarty (...) przez stolice państw, które lekceważył. Przez 123 lata budowaliśmy swoją tożsamość narodową, przygotowywaliśmy elity by tę Polskę odzyskać. Bo jak mówił Wincenty Witos - nie ma sprawy ważniejszej, niż Polska - wspominał. - A dzisiaj zdejmowany jest krzyż w instytucjach publicznych (...) ten krzyż do którego modlili się polscy bohaterowie (...) Tego krzyża niepodległości musimy dzisiaj bronić i musimy to robić twardo i zdecydowanie - zachęcał.

Przed pomnikiem przedstawiającym orła z rozerwanym łańcuchem w dziobie - symbolu odrodzenia niepodległości Rzeczpospolitej, który stoi przed kościołem pw. św. Józefa w Puławach, zebrani wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego. W asyście pocztów sztandarowych, poszczególne delegacje reprezentujące władze miasta i powiatu puławskiego, ugrupowania polityczne, szkoły, harcerzy, skautów, organizacje społeczne, kombatanckie a także służby mundurowe - złożyli wiązanki kwiatów.

W ramach święta puławianie od rana uczestniczą również w szeregu inicjatyw i zawodów sportowych, jak Ogólnopolskie Biegi Niepodległości, rowerowy Rajd Niepodległości, turnieju siatkówki, czy też akcji "Niepodległa do hymnu!" na Skwerze Niepodległości. Obchody zakończy zaplanowany na godz. 17 koncert symfoniczny w sali widowiskowej Domu Chemika (dzieci, młodzież oraz seniorzy z klubów seniora wchodzą za darmo). W POK-u zagra orkiestra Filharmonii Częstochowskiej.