Skutecznie rozwijamy Lubelszczyznę

Red.: W dużej mierze dzięki funduszom unijnym Lubelszczyzna wyraźnie przyspieszyła. Czy już została przełamana bariera rozwojowa między nią a regionami Polski centralnej i zachodniej?

Sławomir Sosnowski: To ciekawe, że wciąż jeszcze mamy taki nawyk mówienia o województwie lubelskim w kontekście barier rozwojowych. Nasze położenie geograficzne i związane z nim historyczne uwarunkowania to coś, czego nie da się zmienić. Patrzymy więc w przyszłość i zmieniamy to, na co mamy wpływ. Fundusze unijne bardzo nam w tym pomagają. Startowaliśmy z gorszej pozycji niż inne regiony, zostało to zresztą zauważone w Brukseli, stąd Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, przeznaczony właśnie dla wschodnich województw. Zrobiliśmy bardzo dużo, wybudowaliśmy lotnisko, jedyne po wojnie powstałe od podstaw, dzięki mostowi na Wiśle w ciągu drogi 747 poprawiliśmy skomunikowanie regionu z resztą kraju, cały czas remontujemy drogi wojewódzkie. Inwestujemy w placówki kultury i jednostki ochrony zdrowia. Po 42 latach zaniedbań, czyli dziedzictwa poprzedniego systemu, zbudowaliśmy Centrum Spotkania Kultur. Mamy sieć szerokopasmowego Internetu. To są inwestycje o cywilizacyjnym znaczeniu. Wiele też jeszcze pracy przed nami.

Red.: Jakie są dziś najpilniejsze potrzeby regionu?

Sławomir Sosnowski: Do najpilniejszych potrzeb zaliczyłbym tworzenie miejsc pracy. 500 + na dziecko niektórym rodzinom z pewnością pomaga, ale prawdziwy wpływ na swoje życie człowiek uzyskuje, utrzymując się z własnej pracy. To właśnie chcielibyśmy naszym mieszkańcom zapewnić. Pracujący ludzie, z dużą siłą nabywczą to motor gospodarki. Dlatego już teraz przyciągamy do nas inwestorów, stawiamy na inteligentne specjalizacje jako koło zamachowe rozwoju gospodarczego regionu, będziemy uzbrajać tereny pod inwestycje. Miejsca pracy, tworzenie możliwości przekwalifikowania się, to najpewniejsze źródła rozwoju. A potrzeb jest bardzo dużo. Trwa przebudowa trasy warszawskiej, żeby uczynić z niej drogę ekspresową S-17 na całym przebiegu.

Red.: Samorządy narzekają na brak unijnych pieniędzy na poprawę stanu dróg. Które drogi na terenie województwa powinny być w pierwszej kolejności modernizowane – krajowe, wojewódzkie, powiatowe czy gminne?

Sławomir Sosnowski: Na tak postawione pytanie trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, ponieważ każda z wyżej wymienionych kategorii dróg pełni ważną funkcję w swoim obszarze funkcjonalno-użytkowym. I tak: drogi krajowe stanowią swego rodzaju kręgosłup głównych szlaków drogowych o znaczeniu międzynarodowym, łączą ze sobą duże ośrodki o znacznym potencjale gospodarczym, drogi wojewódzkie – stanowią sieć połączeń głównie między siedzibami powiatów, powiatowe – między siedzibami gmin na swoim terenie, a z kolei drogi gminne służą do zaspokajania lokalnych potrzeb społeczności. Jako samorząd województwa nie mamy większego wpływu na rozwój sieci dróg krajowych, gdyż stanowią one własność skarbu państwa i inwestycje na tego typu drogach są finansowane ze środków budżetu centralnego. Całkiem inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. Priorytetem od kilku lat jest dla nas rozwój infrastruktury drogowej na terenie Lubelszczyzny. Nie sposób nie zauważyć tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. W ciągu tylko ostatnich kilku lat udało się dokonać przebudowy dziesiątek kilometrów dróg, choćby DW 835, DW 846, DW 844, DW 814, DW 747, DW 808, czy DW 829. Dodatkowo z pieniędzy w ramach RPO realizujemy megaprojekt drogowy. Wspieramy też działania na drogach powiatowych – udało się na ten cel przeznaczyć część pieniędzy z PROW.

Red.: Co władze samorządowe robią, by przyciągnąć na Lubelszczyznę krajowy i zagraniczny kapitał inwestycyjny? Czy lotnisko znacząco poprawiło atrakcyjność inwestycyjną regionu?

Sławomir Sosnowski: Kładziemy nacisk na te działania, które przyciągają do regionu inwestycje. Organizujemy szkolenia dla przedsiębiorców i j.s.t. dotyczące wdrażania w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestycji w ramach Biznes Lubelskie. Wspólnie organizujemy przyjazdowe misje gospodarcze. Zapewniamy wsparcie pilotów inwestycyjnych, którzy uczestniczą w całym procesie inwestycyjnym i mają wiedzę ekspercką na temat terenów, prowadzenia działalności w Polsce, ulg i zachęt inwestycyjnych. Co do atrakcyjności inwestycyjnej, to ma ona wiele wymiarów, zaczynając od dostępności transportowej, kosztów pracy, wielkości i jakości rynku pracy, chłonności rynku zbytu, poziomu infrastruktury nie tylko gospodarczej, ale i społecznej, poziomu rozwoju gospodarczego, aż po poziom bezpieczeństwa powszechnego. Muszę z satysfakcją powiedzieć, że nasze województwo plasuje się tutaj coraz wyżej. W roku 2016 Lublin odwiedziło ponad milion osób, czyli 15 proc. więcej, niż rok wcześniej. Najważniejszy jest jednak fakt, że połowa odwiedzających przyjeżdża w celach biznesowych. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta wynika, że główną grupą korzystającą z hoteli i miejsc noclegowych w Lublinie są osoby związane z turystyką biznesową.