Biurowiec w centrum Lublina pustoszeje. PSL już go porzuciło

Charakterystyczny biurowiec powstał w 1970 roku. Od tamtej pory nie przechodził gruntownego remontu, a o potrzebie jego modernizacji mówiło się od lat. Teraz do prac przymierza się Urząd Marszałkowski, który ma większość udziałów w nieruchomości. W związku z tym, budynek muszą opuścić wszystkie firmy i instytucje, które mają tu swoje siedziby.

Już się pakują

- W chwili obecnej w budynku znajduje się czterech użytkowników, którzy z wyprzedzeniem zostali poinformowani o planowanych pracach remontowych. Terminarz w tym zakresie został uzgodniony – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa.

Z pomieszczeń na trzecim piętrze wyprowadziło się Polskie Stronnictwo Ludowe, które swoją siedzibę miało tu od lat 70. ubiegłego wieku, kiedy działało jeszcze pod szyldem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Ludowcy przenieśli się do budynku przy ul. Kapucyńskiej 1A, na tyłach Galerii Centrum.

- Przenosiny były wymuszone zaistniałą sytuacją, ale w nowej lokalizacji mamy dużo lepsze warunki. Sentyment jednak pozostał, to kawał historii ruchu ludowego w regionie – przyznaje Daniel Słowik, dyrektor biura wojewódzkiego PSL w Lublinie.

Oni tu wrócą

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Instytucja jest właścicielem części udziałów w budynku, dlatego wyprowadzi się stąd tymczasowo. Urzędnicy od rolnictwa przeniosą się na ul. Chodźki 10A, do biurowca dawnej Telekomunikacji Polskiej przy rondzie na skrzyżowaniu al. Smorawińskiego i ul. Szeligowskiego.

- Przeprowadzkę zaczynamy w przyszłym tygodniu. Umowę w nowej lokalizacji mamy zawartą do końca 2026 roku, przy czym w razie zakończenia remontu, będziemy mogli ją wypowiedzieć po upływie dwóch lat – mówi Marek Wojciechowski, zastępca dyrektora lubelskiego oddziału KOWR.

Dla urzędników marszałka

Budynek przy ul. Karłowicza 4 ma zostać dostosowany do aktualnych wymogów przeciwpożarowych, czeka go także termomodernizacja. Prace budowlane powinny rozpocząć się w połowie roku, o ile do tej pory uda się rozstrzygnąć przetarg, który ma zostać ogłoszony niebawem. Koszt inwestycji będzie znany po opracowaniu dokumentacji wykonawczej i projektu technicznego wraz z kosztorysem.

Po modernizacji do biurowca mają przenieść się jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego, które obecnie funkcjonują w wynajmowanych lokalach. - W trakcie realizacji robót budowlanych zostanie przeprowadzona ostateczna weryfikacja potrzeb lokalowych, na podstawie której zostanie podjęta decyzja w zakresie ustalenia końcowej lokalizacji jednostek – zapowiada Remigiusz Małecki.