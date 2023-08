Bogdanka sponsorem tytularnym siatkarzy z Lublina

Ogłoszenie nowego sponsora tytularnego drużyny, którym została najlepsza kopalnia w kraju, odbyło się w środę w blasku telewizyjnych fleszy i obecności najważniejszych polityków z naszego regionu: ministra nauki Przemysław Czarnka, wiceministra finansów Artura Sobonia oraz Michała Moskala, szefa Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

- LW Bogdanka drużynę lubelskich siatkarzy wspiera już od kilku lat. Teraz zdecydowano się współpracę zacieśnić i przenieść na jeszcze wyższy poziom. Pozwoliły na to wyniki finansowe, jakie osiągnęła LW Bogdanka. To nie tylko rekordowa dywidenda, czy podwyżki dla pracowników - mówił prezes Kasjan Wyligała. – Nasze lubelskie DNA, które mamy w swojej nazwie, jest mocno wpisane w działalność naszej firmy. Chcemy się tutaj podzielić z regionem zyskiem, tak żeby chwała naszej firmy i naszego województwa wpisywała się także w sukcesy sportowe na parkietach PlusLigi – podkreślił prezes Wyligała, dodając że LW Bogdanka jest filarem regionu nie tylko gospodarczym, a przez takie działania realizuje misje odpowiedzialności społecznej.

Obecni przy podpisywaniu nowej umowy sponsorskiej Krzysztof Skubiszewski, prezes Klubu Przyjaciół Siatkówki w Lublinie i Maciej Krzaczek, jego zastępca zgodnie podkreślili, że to przełomowy moment dla lubelskiego klubu.

– Miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy osiągnęliśmy dzięki wielu osobom, instytucjom, przedsiębiorstwom, Miastu Lublin i firmie LUK. Nowa nazwa to dla nas nowe wyzwania. Wsparcie Lubelskiego Węgla Bogdanka daje klubowi ogromną stabilność. Bogdanka w swojej branży święci triumfy i wiemy doskonale, że będzie to dla nas inspiracją w naszym rozwoju w naszym dążeniu do ambitnych celów – przyznali.

Wsparcie lubelskiego klubu, ale także innych sportowców w regionie nie byłoby możliwe gdyby nie dobre zarządzaniem w spółkach skarbu państwa. Michał Moskal, szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że w 2022 roku na sport państwowe spółki przekazały ponad 1,2 miliarda złotych. Pieniądze trafiły także na Lubelszczyznę. – Tu sport ma prawo tak samo rozwijać się, jak we wszystkich innych regionach Polski – mówił Michał Moskal, dodając, że takie umowy jak ta, lubelskiego klubu z Bogdanką pokazują, że na Lubelszczyźnie także potrafimy budować stabilne fundamenty.

Minister Przemysław Czarnek, obecny przy podpisywaniu umowy sponsorskiej, któremu szczególnie za wsparcie dziękowali włodarze siatkarskiego klubu podkreślił, że to wielki dzień w Lublinie i Bogdance. Przypomniał, że siatkówka to arcymistrzowska dyscyplina, że nie ma drugiej takiej, w której „biało-czerwoni” odnieśli tak wiele sukcesów.

- Klub, który ma najwyższe aspiracje musi mieć stabilizacje, a ta dzisiejsza umowa ją daje – podkreślił minister i zaznaczył, że nazwa Bogdanka będzie teraz na parkietach PlusLigi w całym kraju. Przemysław Czarnek podziękował też wspaniałym kibicom, którzy nie tylko dopingują swoich sportowych pupili, ale też świetnie się przy tym na trybunach bawią, Na koniec nazwał nowa umowę, którą podpisały władze Bogdanki „pięknym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu”.

Radości z podpisania umowy nie ukrywał też wiceminister finansów Artur Soboń, który podkreślił, że klub z Lublina, to kolejny siatkarski wspierany przez Lubelski Węgiel Bogdanka. Dwa pozostałe to pierwszoligowe Avia Świdnik i beniaminek rozgrywek ChKS Arka Chełm. Wiceminister wyraził nadzieję, że tak jak w piłkarskiej I lidze za chwilę w Lublinie odbędą się debry pomiędzy Motorem, a Górnikiem Łęczna, tak wkrótce doczekamy się także rywalizacji zespołów z naszego regionu w najlepszej siatkarskiej lidze na świecie.

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin przygotowania do nowego sezonu PlusLigi rozpoczną w czwartek (10 sierpnia). Rozgrywki wystartują w połowie października.