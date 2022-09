Bolesne zderzenie z cenową rzeczywistością. Wydadzą więcej na nową sygnalizację

W przypadku obu inwestycji miasto boleśnie zderzyło się z cenową rzeczywistością, bo chętni wykonawcy życzyli sobie znacznie więcej pieniędzy, niż miał do wydania Zarząd Dróg i Mostów.

W czwartek Rada Miasta ma zapewnić dodatkowe fundusze na obydwa skrzyżowania. Ma to pozwolić na rozstrzygnięcie przetargów i zlecenie prac projektowych oraz budowlanych.

Al. Witosa/Doświadczalna

Do tej inwestycji zabrakło miastu kilka milionów złotych. Tak duża jest różnica między kwotą zarezerwowaną przez Zarząd Dróg i Mostów (6,4 mln zł) a najtańszą z ofert złożonych w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy: firma Strabag życzy sobie 10,8 mln zł, lubelskie KPRD chce 11,7 mln zł zapłaty.

Aby rozstrzygnąć przetarg, trzeba wyłożyć więcej pieniędzy. Jeżeli radni zgodzą się na większy wydatek. Zarząd Dróg i Mostów będzie mógł wybrać wykonawcę, który dostanie 14 miesięcy na zrealizowanie zlecenia.

Co ma się tutaj zmienić?

Plan zakłada poszerzenie al. Witosa o dodatkowe pasy do skrętu w prawo i w lewo. Natomiast ul. Doświadczalna ma dostać dodatkowe pasy dla skręcających w lewo. Przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna. W efekcie skręt w lewo ma być bezkolizyjny.

Na całej szerokości jezdni na przebudowywanym odcinku ma być położony nowy asfalt, nowe będzie też oświetlenie i odwodnienie, przebudowane mają być ponadto istniejące już schody. Kontrakt będzie obejmował również przebudowę istniejących chodników oraz ułożenie brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Doświadczalnej między ul. Królowej Jadwigi a al. Witosa.

Miasto zamawia ponadto budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów w ciągu Doświadczalnej od Vetterów do Jagiełły. Przebudowane mają być również cztery przystanki komunikacji miejskiej. Ich zatoki będą mieć betonową nawierzchnię. Wiaty dla pasażerów mają być zamontowane na trzech przystankach (na al. Witosa w stronę centrum i w kierunku Świdnika oraz na Doświadczalnej w stronę pętli Felin). Na przystanku dla autobusów jadących do centrum pojawić ma się też automat do sprzedaży biletów oraz wyświetlacz pokazujący najbliższe odjazdy.