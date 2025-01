Chcieli ukraść kawę. Nakrył ich dzielnicowy

W Lublinie, w dzielnicy Kalinowszczyzna. próba kradzieży kawy zakończyła się interwencją dzielnicowego poza służbą.

14 stycznia w jednym ze sklepów dwaj mężczyźni próbowali wynieść kilka opakowań kawy, chowając je pod ubraniem. Po przejściu za linię kas bez zapłaty, wszystko zauważyli pracownicy sklepu.

- Gdy pracownicy zainterweniowali, złodzieje stali się agresywni. Wynikła przepychanka. Na szczęście w sklepie przebywał dzielnicowy z 2. komisariatu, który akurat robił zakupy. Funkcjonariusz poza służbą od razu zareagował i szybko obezwładnił jednego z agresywnych mężczyzn – informuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.

Drugi z mężczyzn zdołał uciec, jednak został szybko namierzony przez policyjnych wywiadowców. Obaj mężczyźni, w wieku 27 i 40 lat trafili do policyjnej celi. Dziś prowadzone są czynności procesowe z ich udziałem. Usłyszą zarzuty kradzieży rozbójniczej, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.