Lublin. Po tej szkole, uczniowie mają fach w rękach

W skład zespołu szkół wchodzi 5 placówek, których uczniowie kończą edukację z „fachem w rękach”. Młodzi ludzie mają do wyboru naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Chemicznym, Technikum Przemysłu Spożywczego oraz w Branżowych Szkołach Spożywczych I i II stopnia. 9 kwietnia, nieco ponad miesiąc przed rekrutacją, zespół szkół otworzył swoje drzwi dla potencjalnych kandydatów.

- W zależności od tego, jaka jest potrzeba rynku pracy, uzgadniamy to z pracodawcami i wprowadzamy innowacje, na które jest zapotrzebowanie. Od kilku lat jest duże zainteresowanie analizą kryminalną i mamy porozumienie podpisane z policją. Technik optyk to kierunek, który mamy od kilku lat i jesteśmy jedyną placówką na wschodzie, która kształci w tym kierunku. Jest to bardzo dobry zawód, w którym jest duże zapotrzebowanie na specjalistów. Mamy liczne porozumienia z firmami optycznymi - mówi Barbara Sieńko, dyrektor ZSCHiPS w Lublinie i dodaje:

- Mamy także innowację, stworzoną na potrzeby pracy w straży pożarnej i to jest ratownictwo chemiczne w straży pożarnej oraz technologia środków farmaceutycznych i kosmetycznych w ramach kierunku technik technologii chemicznej. W Branżowej Szkole Spożywczej I stopnia, młodzież odbywa nauczanie już w zakładzie pracy. Jest dużo praktyki, a uczniowie pracują jak wykwalifikowani pracownicy. Nasi absolwenci opuszczając szkołę są gotowi do podjęcia pracy w zawodzie, a wielu z uczniów z kierunków np. piekarz czy cukiernik są zatrudniani już w ostatniej klasie.

Zespół szkół jako jedyny szkoli specjalistów w zawodzie technik optyk. Zdaniem absolwenta kierunku, który już pracuje w zawodzie, mniejsze zainteresowanie może wynikać z niewiedzy, czym zajmuje się optyk.

- Byłem pierwszym rocznikiem tego kierunku. Nie żałuję wyboru, bo udało mi się całkiem fajnie rozwinąć swoją ścieżkę kariery. Na początku, po ukończeniu szkoły zacząłem pracę jako doradca klienta w salonie optycznym, później objąłem stanowisko optyka, a teraz jestem na stanowisku kierownika oddziału w firmie Fielmann. Wydaje mi się, że zbyt niskie zainteresowanie jest spowodowane małą wiedzą na temat optyki. Kiedy myślimy o wzroku, pierwsze co przychodzi nam na myśl to okulista i salon optyczny, który wykonuje okulary. Natomiast technik optyk nie specjalizuje się wyłącznie w wyrobach tych okularów. Więc nauka zawodu to była taka droga, która w przyszłości kieruje nas chociażby w stronę badania wzroku czy dobierania soczewek kontaktowych. Jeżeli chodzi o stawki wynagrodzenia optyka, to myślę, że na start są stawki, które pozwolą naprawdę godnie żyć przy normalnym działaniu i planowaniu własnego budżetu – Piotr Raczkowski, absolwent ZSCHiPS.

Szkoła ma bogate wyposażenie. Uczniowie korzystają z laboratoriów chemiczne, pracowni komputerowych i zawodowych, a także z siłowni czy sali do aerobiku.

XII LO oferuje kierunki: ratownictwo medyczne oraz psychologię. W Technikum Chemicznym i Technikum Przemysłu Spożywczego można zdobyć tytuły: technik analityk, technik optyk, technik technologii chemicznej, technik technologii żywności. Z kolei po I i II stopniu w Branżowej Szkole Spożywczej można pracować jako piekarz, cukiernik oraz technik technologii żywności.

Równolegle w trakcie dnia otwartego, na terenie szkoły swoje oferty zaprezentowały uczelnie oraz firmy. W ramach dnia kariery swoje stanowisko mieli m.in. UMCS, Akademia WSEI czy Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie.