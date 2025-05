Concierge z Lublina? Popularny hotel zachęca do staży z gwarancją zatrudnienia

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A .i J. Vetterów oeraz Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie w praktyce poznają pracę w hotelu w ramach nawet półrocznych praktyk. Pomoc w zakresie nauki zawodu poprzez pracę zaoferował w minionym roku Hotel Hampton By Hilton Lublin. Wczoraj podpisano porozumienie parafujące dotychczas pilotażowy projekt.

Ważnym elementem porozumienia „Akademia hotelarza – od Stażysty do Profesjonalisty” jest stworzenia programów stażowych, które będą realizowane bezpośrednio w Hotelu Hampton by Hilton Lublin. Absolwentki i absolwenci Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół nr 5 będą mieli zapewniony sześciomiesięczny staż z gwarancją zatrudnienia na minimum 12 miesięcy po jego zakończeniu. Ponadto uczestniczki i uczestnicy programu otrzymają stypendium, co ma na celu wsparcie finansowe podczas stażu i zachęcenie do rozwoju zawodowego w branży hotelarskiej. W ramach współpracy będzie również możliwość korzystania z warsztatów, wykładów oraz wycieczek edukacyjnych, które pozwolą uczestniczkom i uczestnikom pogłębić zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.

– W hotelarstwie potrzebni są ludzie, w różnych działach. To jest zawód z przyszłością, dlatego dobrze wykwalifikowani pracownicy zawsze znajdą zatrudnienie – mówi nam Zofia Sołyga, która za dwa lata konszy edukację w Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A .i J. Vetterów w Lublinie.

– Hotel w Hampton by Hilton jest świetnym przykładem podejścia długookresowego do kształcenia kadr. Z drugiej strony, również wpływania na program kształcenia w naszych szkołach. To się sprawdza w informatyce, sprawdzić się powinno również w zarządzaniu turystyką – powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina po podpisaniu porozumienia. Prezydent zwrócił uwagę, że branża hotelarska w Lublinie ma spore perspektywy rozwoju, bo nasze miasto jest destylnacją dla coraz większej liczby turystów. Przed Lublinem kolejne wyzna dotyczące obsługi gości, związane z przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku oraz turystyką sportową.

- My ze swojej strony chcemy zapewnić, że mamy w sobie bardzo dużo entuzjazmu, energii, motywacji, żeby wam przekazać pasję do gościnności i pasję do hotelarstwa. Jeżeli nam na to pozwolicie, jeżeli będziecie chcieli rozwijać się pod okiem naszych najlepszych specjalistów, to obiecuję wam świetną ścieżkę kariery i nasi pracownicy są w stanie was to udowodnić. Mamy kilka osób w naszym hotelu, które zaczynały u nas jako stażyści i pracują teraz na stanowiskach kierowniczych – powiedziała Agnieszka Mazurkiewicz, dyrektor generalny hotelu Hampton by Hilton, zwracając się do młodych ludzi, przyszłych hotelarzy.

– Podpisana umowa to istotny krok w stronę lepszego przygotowania młodzieży do realiów rynku pracy w zawodach hotelarskich oraz zwiększenia ich konkurencyjności na tym rynku. W ramach współpracy oferujemy m.in. staże i praktyki zawodowe w renomowanym obiekcie, udział w szkoleniach branżowych, a także naukę przez specjalistów. Dzięki temu partnerstwu uczennice i uczniowie zdobędą cenne doświadczenie praktyczne, które jednocześnie da im szansę na start zawodowy, a lokalny rynek pracy wzmocni swój potencjał kadrowy sektora usług hotelarsko-turystycznych – dodała Anita Wysokińska, prokurent spółki prowadzącej Hotel Hampton by Hilton Lublin. Lubelski hotel w ramach programu „Akademia hotelarza – od Stażysty do Profesjonalisty” na staż przyjmie nawet kilkadziesiąt osób rocznie.