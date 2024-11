Coraz bliżej święta… zrobiłeś już ciasto na piernik?

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z zapachem cynamonu, miodu, goździków oraz kardamonu, czyli niczym innym jak pienikiem i pierniczkami. Ale żeby takie były i żebyśmy mogli zajadać się tym słodkim ciastem podczas świątecznych zabaw, potrzeba czasu. I to sporo czasu.

– Piernik musi dojrzeć i wyleżeć swoje. Wtedy będzie idealny, smaczny i według tradycyjnej starej polskiej receptury – mówi Michał Małecki, prawnuk założyciela cukierni Chmielewski w Lublinie.

Minimalny czas dla piernika długodojrzewającego, to cztery tygodnie odpoczywania w chłodnym i ciemnym miejscu. Do przygotowania ciasta potrzebować będziemy:

Miodu

Cukru

Mąki

Masła

Sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia

Jajek

Przypraw (cynamon, imbir, kardamon, goździki, gałka muszkatołowa) może być także dobrej jakości gotowa mieszanka przypraw do piernika.

W garnku podgrzewamy miód, cukier oraz gdy już składniki się połączą, to dodajemy przyprawy. Chwilę gotujemy i ściągamy z ognia, by wystygło. Do wystudzonej masy dodajemy stopniowo jajka, przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia oraz masło. Wyrabiamy na gładką masę i przekładamy do miski. Przykrywamy folią i odstawiamy w chłodne i ciemne miejsce. Zapominamy całkowicie o pierniku na jakieś 4 tygodnie. Gdy ciasto jest już gotowe, rozwałkowujemy je na grubość około 0,5 cm. Pieczemy w piekarniku, 170 stopni około 20 minut. Później przekładamy jakimiś konfiturami, najpopularniejsze są powidła śliwkowe.

Popularne na święta są także pierniczki, których ozdabianie może być wspaniałą rodzinną zabawą.

– Aby nasze pierniczki były miękkie na święta, po upieczeniu i wystudzeniu wkładamy je do metalowego pudełka lub słoika z kromką chleba lub skórką jabłka, by dojrzały. Należy jednak pamiętać, by co kilka dni je wymieniać, by nie było przykrej niespodzianki – podkreśla Sławomir Małecki, prawnuk założyciela cukierni.

Przed samymi świętami przychodzi czas na ozdabianie pierniczków. Sprawdzi się do tego lukier królewski, w którego skład wchodzą białka jaja, cukier puder, sok z cytryny oraz woda. Można go urozmaicić dodając gotowe barwniki spożywcze lub naturalne, np. soków z owoców lub warzyw.

